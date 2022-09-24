"Поїхали з нами в Україну": в РФ мобілізовані побили поліцейських і Росгвардію

Бійка в Омську / скріншот

У російському селищі Большеречье Омської області мобілізовані громадяни влаштували масову бійку з поліцейськими і співробітниками Росгвардіі.

Як повідомляє правозахисна організація Омське громадянське об'єднання, інцидент стався в п'ятницю, 23 вересня, в селищі Большеречье, який також охопила часткова мобілізація.

Покликані до лав ЗС РФ громадяни стали обурюватися, через що між ними і правоохоронцями сталася масова бійка.

"Обурені мобілізовані у відповідь схопили кількох поліцейських і оголосили, що ті поїдуть помирати в окопи разом з ними. Поліцейським це не сподобалося, зав'язалася бійка результат якої ви бачите на відео", - йдеться в підписі до відеоролика.

За даними правозахисників, з моменту оголошення часткової мобілізації в Омській області до лав російської армії призвали понад 1000 осіб. 420 громадян були мобілізовані в обласному центрі.

В цілому, влада регіону призвала до лав ЗС РФ за кілька днів 1010 місцевих жителів:

Азовський район, включаючи селище Азово - 70 осіб;

Большереченський район, включаючи селище Большереч'є - 50;

Калачинський район, включаючи місто Калачниськ - 50;

Полтавський район, включаючи селище Полтавка - 200;

Тарський район, включаючи місто Тара - 50;

Черласький район, включаючи селище Черлак - 120;

село Пушкіно Омського район - 40 осіб;

село Паутовка, Нижнеомский район - 10;

Омськ - 420.

Мобілізація в Росії

Вранці 21 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії. Він заявив, що в першу чергу служити заберуть громадян, які перебувають у запасі, і перш за все тих, хто проходив службу в лавах Збройних сил Росії. Після цього міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що на війну проти України хочуть відправити ще 300 тисяч резервістів.

Після оголошення часткової мобілізації в РФ Казахстан, Узбекистан і Киргизстан, що входять або входили в Організацію Договору про колективну безпеку (ОДКБ), заборонили своїм громадянам воювати в Україні.

Пізніше колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов розповів, що в секретному сьомому пункті указу президента РФ Володимира Путіна про мобілізацію йдеться про чисельність. За його словами, в документі зазначено, що мобілізувати повинні мільйон росіян, а не 300 тисяч, як було оголошено.

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