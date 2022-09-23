Мобілізація загострить низку проблем в армії РФ – Пентагон/ Reuters, sprotyv.info

Часткова мобілізація в Росії, яку російський диктатор Володимир Путін запустив 21 вересня, може вирішити проблему з нестачею особового складу в окупаційних військах. Проте це не єдина проблема, яка переслідує зараз російську армію. І інші проблеми або будуть так і далі невирішені, або ще більше поглибляться.

Про це заявив речник Пентагону, бригадний генерал Патрік Райдер, повідомляє "Європейська правда". Він зазначив, що Росії ще доведеться витратити час на те, щоб підготувати мобілізованих осіб, навчити їх і видати їм екіпірування.

"Це (мобілізація. – Ред.) для Росії в багатьох відношеннях може вирішити проблему нестачі живої сили, але незрозуміло, чи це може вирішити питання командного складу, матеріально-тилового забезпечення, життєзабезпечення і, що важливо, бойового духу, що ми бачили на прикладі російських сил в Україні", – зазначає Райдер.

Він уточнив, що не знає точно про обсяг названих вище проблем в армії країни-окупанта РФ. Проте він припустив, що ці проблеми нікуди не зникли, і далі переслідують російське військо.

За словами Райдера, усі вже бачили, які системні виклики постали перед російськими силами, і з цими викликами РФ ще доведеться розбиратися.

Мобілізація в Росії

Вранці 21 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії. Він заявив, що першочергово служити заберуть громадян, які перебувають в запасі, і насамперед тих, хто проходив службу в лавах збройних сил Росії. Після цього міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що на війну проти України хочуть відправити ще 300 тисяч резервістів.

Після оголошення часткової мобілізації в РФ Казахстан, Узбекистан і Киргизстан, що входять або входили в Організацію Договору про колективну безпеку (ОДКБ), заборонили своїм громадянам воювати в Україні.

Пізніше колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов розповів, що у секретному сьомому пункті указу президента РФ Володимира Путіна про мобілізацію йдеться про чисельність. За його словами, у документі зазначено, що мобілізувати повинні мільйон росіян, а не 300 тисяч, як було оголошено.

У той же час аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначили, що свавільний підхід Путіна до мобілізації наростить гнів по всій РФ. Російська влада почала проводити оголошену часткову мобілізацію досить грубо. В армію заганяють чоловіків, навіть не розбираючись, чи відповідають вони заявленим критеріям.

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