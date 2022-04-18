У Зеленського пояснили, для чого хочуть обміну Медведчука

Подоляк вважає, що вони повинні врятувати всіх, хто там знаходиться.
В офісі президента не вірять, що Росія погодиться обміняти колаборанта Віктора Медведчука на захисників і жителів Маріуполя.
Як повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, в Україні немає місця для Медведчука як для "політико-інформаційного явища".
Подоляк переконаний, що пропозиція колаборанта про організацію його обміну на українців, які перебувають в оточеному Маріуполі, ніщо інше, ніж спроба "самозбереження".
"Сумніваюся, що самі росіяни, просто впиваються кров'ю маріупольців і "азовців", захочуть повернутися на час в людський образ і всерйоз підтримати ініціативу Медведчука", – стверджує радник.
Він запевняє, що для України питання порятунку військових і цивільних, які залишилися заблокованими в місті, дуже важливе. Подоляк вважає, що вони повинні врятувати всіх, хто там знаходиться.
Затримання Медведчука
Увечері 12 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення спецоперації Служби безпеки України, в ході якої затримали Віктора Медведчука - кума Путіна і народного депутата від ОПЗЖ.
Глава СБУ Іван Баканов підтвердив затримання Медведчука і заявив, що жоден зрадник не уникне покарання і відповідатиме за Законом України.
Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, що СБУ розшукала і "взяла" кума Путіна "не в Києві".
Радник глави ОП Михайло Подоляк вважає, що Медведчуку тепер потрібно сховатися у в'язниці, щоб вижити. За його словами, в Росії Медведчука обов'язково ліквідують як людину, яка регулярно брехала про настрої в Україні, крав гроші і в підсумку став одним з ініціаторів війни.
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Справа Медведчука
8 жовтня Віктору Медведчуку оголосили підозру про державну зраду та сприяння тероризму. Йдеться про його участь у 2014-2015 роках у незаконних схемах із закупівлі вугілля з окупованого Донбасу.
Печерський районний суд у Києві продовжив Віктору Медведчуку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 10 березня 2022 року.
Наприкінці лютого стало відомо, що Медведчук втік з-під домашнього арешту.
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