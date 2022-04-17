ЗМІ з'ясували, де зараз перебуває одіозний нардеп Медведчук

Скандальний народний депутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук зараз перебуває в СІЗО під посиленою охороною.
Скандальний народний депутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук зараз перебуває в СІЗО під посиленою охороною, повідомили Українським Новинам джерела в правоохоронних органах.
"Він під посиленою охороною", - повідомив співрозмовник.
За його словами, Медведчук перебуває в СІЗО, проте в якому саме джерело не уточнило.
Інше джерело в силових структурах повідомило Українським Новинам, що Медведчук перебуває під арештом у слідчому ізоляторі в Києві.
Нагадаємо, раніше дружина одіозного народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука відома ведуча Оксана Марченко записала звернення до політиків у зв'язку із затриманням її чоловіка.
У зверненні до Володимира Зеленського вона зажадала звільнення Медведчука.
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Автор: Катя Трохименко