ЗМІ з'ясували, де зараз перебуває одіозний нардеп Медведчук

Віктор Медведчук перебуває в СІЗО під охороною

Скандальний народний депутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук зараз перебуває в СІЗО під посиленою охороною, повідомили Українським Новинам джерела в правоохоронних органах.

"Він під посиленою охороною", - повідомив співрозмовник.

За його словами, Медведчук перебуває в СІЗО, проте в якому саме джерело не уточнило.

Інше джерело в силових структурах повідомило Українським Новинам, що Медведчук перебуває під арештом у слідчому ізоляторі в Києві.

Нагадаємо, раніше дружина одіозного народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука відома ведуча Оксана Марченко записала звернення до політиків у зв'язку із затриманням її чоловіка.

У зверненні до Володимира Зеленського вона зажадала звільнення Медведчука.

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