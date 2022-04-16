УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Без можливості внесення застави: суд відправив Медведчука під арешт

16 квітня 2022, 19:17

Нардепа заарештували без можливості внесення застави.

Віктор Медведчук
Віктор Медведчук

Личаківський районний суд Львова змінив запобіжний захід народному депутату України Віктору Медведчуку.

Нардепа заарештували без можливості внесення застави.

Цим рішенням суддя задовольнив клопотання слідчого Державного бюро розслідувань.

Ще в березні цей суд обрав Медведчуку такий же запобіжний захід - у вигляді утримання під вартою. Однак оскільки підозрюваного розшукували, запобіжний захід обрали заочно.

15 квітня генпрокурор України Ірина Венедиктова заявила, що Медведчук повинен отримати запобіжний захід у вигляді утримання під вартою після втечі з-під домашнього арешту.

Медведчук, якого підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації, 27 лютого втік з-під домашнього арешту.

false

Затримання Медведчука

Увечері 12 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення спецоперації Служби безпеки України, в ході якої затримали Віктора Медведчука - кума Путіна і народного депутата від ОПЗЖ.

Глава СБУ Іван Баканов підтвердив затримання Медведчука і заявив, що жоден зрадник не уникне покарання і відповідатиме за Законом України.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, що СБУ розшукала і "взяла" кума Путіна "не в Києві".

Радник глави ОП Михайло Подоляк вважає, що Медведчуку тепер потрібно сховатися у в'язниці, щоб вижити. За його словами, в Росії Медведчука обов'язково ліквідують як людину, яка регулярно брехала про настрої в Україні, крав гроші і в підсумку став одним з ініціаторів війни.

читайте такожЗатримання Медведчука: Зеленський розповів, на кого можуть обміняти кума Путіна

Справа Медведчука

8 жовтня Віктору Медведчуку оголосили підозру про державну зраду та сприяння тероризму. Йдеться про його участь у 2014-2015 роках у незаконних схемах із закупівлі вугілля з окупованого Донбасу.

Печерський районний суд у Києві продовжив Віктору Медведчуку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 10 березня 2022 року.

Наприкінці лютого стало відомо, що Медведчук втік з-під домашнього арешту.

Читайте також:

viber
Медведчук Віктор Медведчук
Реклама
Популярне
Тепер офіційно: Сніжану Єгорову внесли до списку держзрадниківТепер офіційно: Сніжану Єгорову внесли до списку держзрадників Унікальний шанс, втілення бажань або труднощі: що чекає знаки зодіаку в повню 16 квітняУнікальний шанс, втілення бажань або труднощі: що чекає знаки зодіаку в повню 16 квітня Католицька пасха 2022: дати і традиції святаКатолицька пасха 2022: дати і традиції свята Гороскоп на сьогодні, 14 квітня 2022: Стрільцям – труднощі, Ракам – гроші, Терезам - довгоочікувана зустрічГороскоп на сьогодні, 14 квітня 2022: Стрільцям – труднощі, Ракам – гроші, Терезам - довгоочікувана зустріч "Травень буде багатим на перемоги": таролог передбачила похмурий кінець війни для України і Росії"Травень буде багатим на перемоги": таролог передбачила похмурий кінець війни для України і Росії
Підтримайте Главред

Останні новини

19:55

Рашисти пішли на штурм: ворог збирає ударний кулак для атаки на Донбасі - Генштаб

19:23

Чому Росії не вдалося придушити Україну в один дотикПогляд

19:17

Без можливості внесення застави: суд відправив Медведчука під арештВідео

19:16

Уральських танкістів спалили разом з технікою: ЗСУ рознесли колону орків на ЧернігівщиніФотоВідео

19:12

Ксенія Мішина "відшмагала" Лукашенка в стилі Лідії Шефер: "Був відправлений збувати шкуру Путіну"Відео

Реклама
19:11

Сценарій Донецька і Луганська: окупанти РФ у травні планують на Херсонщині "референдум" щодо "ХНР"Відео

19:10

"Прийшли до нас спеціально": Усик розповіла, що окупанти наробили в їхньому будинкуВідео

18:59

Match for peace #StopWarInUkraine: у Румунії пройде благодійний футбольний матч

18:46

Копійка до копійки: названі знаки, які мають найбільше шансів розбагатіти

18:44

Готовність тракторних військ: у Фінляндії висміяли ядерну загрозу РФВідео

18:23

Затримання Медведчука: Зеленський розповів, на кого можуть обміняти кума ПутінаВідео

18:08

Треба не чекати ядерного удару від РФ, а бити по її економіці, щоб і думок таких не було - ЗеленськийВідео

18:05

Експерт пояснив, чи можливо заздалегідь дізнатися про підготовку Путіним ядерного удару по Україні

17:59

Після викриття злочинів армії Путіна переговори з РФ зайшли в глухий кут - ЗеленськийВідео

17:51

"Це дурниця": у Чехії жорстко відповіли на брехню і погрози РФ через постачання зброї УкраїніВідео

17:47

Україна і Росія можуть підписати два документи: Зеленський розкрив подробиціВідео

17:35

"Братні народи" для Папи Римського, або Як Україну у Ватикані примушують до миру з РосієюПогляд

17:28

Прикмети на 17 квітня: що не можна робити у Вербну неділю і як не потрапити в бідуВідео

17:27

Олексій Арестович. Як працює механізм "зради"Відеоблоги

17:23

Вимагають здачі українських військових: Зеленський зізнався, що насправді відбувається в МаріуполіВідео

Реклама
17:20

Вантаж 200 для Пітера: ЗСУ ліквідували генерал-майора, засткомандуючого 8-ю армією РФВідео

17:14

Битва на Донбасі може вибухнути найближчими днями: США прискорять постачання боєприпасів для ЗСУВідео

17:05

Ексочільник МЗС назвав два фактори, через які Кремль приречений програти у війніВідео

16:55

"Він дуже жорстокий був": жінка розповіла, як її по-звірячому зґвалтував 19-річний окупантВідео

16:49

ФСБ затримала бойовика Басуріна за зрив планів хіматаки в Маріуполі - ГУРВідео

16:43

Житомирська траса: міст біля Стоянки відкриють незабаром, в ОП показали відео

16:20

Нептун тримає в страху флот РФ: у США оцінили потоплення ЗСУ крейсера МоскваВідео

16:13

Смачний хліб без випічки на Великдень 2022 з секретною начинкою: неймовірно простий рецептВідео

16:12

Привітання з Великоднем: душевні картинки і листівки до світлого свята

15:55

Армія України трощить позиції окупантів РФ: масові удари допомагає наносити аеророзвідкаВідео

15:48

Штраф або 15 діб за порівняння СРСР і нацистської Німеччини: диктатор Путін підписав закон

15:45

Неймовірний рулет з лаваша з трьох інгредієнтів: смачніше не придумаєшВідео

15:26

Примирення замість засудження зла: чому бункерному діду досі вдається лякати ЗахідПогляд

15:26

Вербна неділя 2022: дата, традиції та заборони дня

15:02

"Я одну професію змінила на нових 16": Нікітюк розповіла, як війна змінила її життя

14:42

Головна роль для крейсера Москва в захопленні Одеси: ЗМІ дізналися про розбиті ЗСУ плани РФВідео

14:27

Олексій Дурнєв поглумився над знищеним російським крейсером "Москва"

14:21

Католицька пасха 2022: дати і традиції свята

14:17

Разом пережили голод і бомбардування: бабуся евакуювалася з Маріуполя з півнем Тошею

13:52

Мобілізують наркоманів, дідів і повій: "друга армія світу" поповнилася елітними кадрамиВідео

Реклама
13:52

Війна в Україні триватиме три роки, і це за оптимістичного сценарію – Андрій Ілларіонов

13:50

Гороскоп Таро на травень 2022 для вогняних знаків Зодіаку - Овнів, Стрільців, ЛевівВідео

13:28

Війська РФ готуються до прориву на Донбасі: атака очікується після припинення дощів - ГайдайВідео

13:23

"Буча. Не вірте кремлівській пропаганді": у Хабаровську розігнали мітинг на підтримку УкраїниВідео

13:11

Україні доводиться розгрібати наслідки нерішучості ЗаходуПогляд

12:34

Супутники знайшли більше 800 свіжих могил у захопленому РФ Херсоні - The Washington Post

12:00

Укрзалізниця за 50 днів війни евакуювала 3 724 198 людей – Тимошенко

12:00

Гороскоп на завтра, 17 квітня 2022: Ракам - здійснення бажань, Левам – плітки, Скорпіонам - гроші

11:59

У німецькому уряді пояснили, чому постачання важкої зброї Україні не залучить ФРН в війну

11:32

Україну заллють дощі та вдарить мороз: синоптик уточнив прогноз погоди на Вербну неділю

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти