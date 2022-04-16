Без можливості внесення застави: суд відправив Медведчука під арешт

Нардепа заарештували без можливості внесення застави.
Личаківський районний суд Львова змінив запобіжний захід народному депутату України Віктору Медведчуку.
Нардепа заарештували без можливості внесення застави.
Цим рішенням суддя задовольнив клопотання слідчого Державного бюро розслідувань.
Ще в березні цей суд обрав Медведчуку такий же запобіжний захід - у вигляді утримання під вартою. Однак оскільки підозрюваного розшукували, запобіжний захід обрали заочно.
15 квітня генпрокурор України Ірина Венедиктова заявила, що Медведчук повинен отримати запобіжний захід у вигляді утримання під вартою після втечі з-під домашнього арешту.
Медведчук, якого підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації, 27 лютого втік з-під домашнього арешту.
Затримання Медведчука
Увечері 12 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення спецоперації Служби безпеки України, в ході якої затримали Віктора Медведчука - кума Путіна і народного депутата від ОПЗЖ.
Глава СБУ Іван Баканов підтвердив затримання Медведчука і заявив, що жоден зрадник не уникне покарання і відповідатиме за Законом України.
Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, що СБУ розшукала і "взяла" кума Путіна "не в Києві".
Радник глави ОП Михайло Подоляк вважає, що Медведчуку тепер потрібно сховатися у в'язниці, щоб вижити. За його словами, в Росії Медведчука обов'язково ліквідують як людину, яка регулярно брехала про настрої в Україні, крав гроші і в підсумку став одним з ініціаторів війни.
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Справа Медведчука
8 жовтня Віктору Медведчуку оголосили підозру про державну зраду та сприяння тероризму. Йдеться про його участь у 2014-2015 роках у незаконних схемах із закупівлі вугілля з окупованого Донбасу.
Печерський районний суд у Києві продовжив Віктору Медведчуку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 10 березня 2022 року.
Наприкінці лютого стало відомо, що Медведчук втік з-під домашнього арешту.
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