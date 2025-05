У ЗСУ успіх на сході, росіяни просунулися на двох напрямках – ISW

Головне:

Сили оборони України досягли тактичного просування на Торецькому напрямку, що підтверджують геолокаційні матеріали, опубліковані 10 травня.

Українські війська просунулися в район на північ від населеного пункту Дружба, що розташований на північний схід від Торецька, йдеться в аналітичному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська, зі свого боку, вели наступальні дії в районі Торецька. Російські джерела заявляють, що ЗСУ проводили контратаки в самому Торецьку і біля Романівки.

Крім того, 11 травня українські сили продовжили рейди вглиб російської території, зокрема в Курській області. За заявами російських військових блогерів, українські підрозділи нібито атакували райони на південний захід від Глушково, включно з Тьоткіним, Вольфінським і Новим Шляхом, уздовж держкордону.

На Харківському напрямку російські війська досягли деяких успіхів. Геолокаційні матеріали від 10 травня вказують на їхнє просування в північній частині Вовчанська, де бойові дії активно велися 10 і 11 травня.

Також повідомляється про наступ російських сил на Новопавлівському напрямку. Згідно з даними від 11 травня, противник просунувся в південному і західному напрямках від Новоолександрівки і, ймовірно, захопив цей населений пункт внаслідок механізованої атаки.

За словами полковника ЗСУ Владислава Волошина, на цій ділянці фронту росіяни здійснюють до 30 штурмових атак на добу і зосередили сили у складі приблизно трьох механізованих полків.

Раніше повідомлялося про те, що армія РФ накопичує сили і намагається форсувати річку Оскіл. Українські військові фіксують періодичні спроби ворожих штурмів і спроби накопичення піхоти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Сили оборони України просунулися на сході. Окупанти РФ нещодавно просунулися на фронті відразу на декількох напрямках.

Нагадаємо, як повідомляв Главред, аналітики моніторингового каналу DeepState заявили, що російська армія окупувала селище в Донецькій області, а також просунулася в районі двох населених пунктів, розташованих у Донецькій і Харківській областях.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.