За даними української розвідки, Росії не вистачає зброї для мобілізованих - проблем стане ще більше, каже заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький

У ворогів не вистачає зброї на новомобілізованих - український розвідник / колаж фото https://ua.depositphotos.com і скріншот з відео

За даними української розвідки, країна-агресор, Росія, на даний момент вже не здатна забезпечити нових мобілізованих зброєю та технікою. Про це в інтерв'ю порталу "Укрінформ" повідомив заступник начальника ГУР Міноборони генерал-майор Вадим Скібіцький.

Як каже офіцер, під час першої хвилі путінської мобілізації до РФ призвали 315 тисяч осіб.

При цьому, як зазначив Скібіцький, зброї на підрозділи, які зараз формуються, вже не вистачає. І, за його даними, за словами представника розвідки, мобілізація в Росії триває і є розпорядження не випускати за кордон тих, хто під неї потрапляє, навіть якщо про це не заявлено офіційно.

"Росіяни не виробляють його стільки, скільки втрачають. Москва почала знімати техніку і озброєння зі зберігання, з арсеналів, але воно коштує теж 30 років і більше, потребує ремонту, обслуговування і ми це знаємо, скажімо, по 2-й дивізії 1-ї танкової армії. Вони повинні були закінчити бойове злагодження ще 1 грудня, а закінчили 1 січня. Тобто цілий місяць чекали, щоб дивізію укомплектували озброєнням, якого зараз у виробництві немає", — сказав Скібіцький.

Загроза нового наступу РФ

Раніше американський військовий аналітик Філліп Карбер заявив про те, що російські окупанти можуть відновити спробу нового "броньованого" наступу, коли це дозволять рельєф місцевості і погодні умови.

"Росіяни фактично вивели свої війська з усього північного сходу. Думаю, що вони туди завжди можуть повернутися, адже на північ від Сум і Конотопа є дуже швидкісний маршрут, пряма дорога до Києва. І знову ж таки, як тільки вони прорвуться через річку біля Конотопа, там до передмістя Києва в сухий сезон відкрита місцевість", — підкреслив він.

У свою чергу американський генерал у відставці Бен Ходжес заявив, що Україна може звільнити окупований Крим до кінця літа, якщо західні партнери нададуть ЗСУ необхідну зброю і далекобійні ракети.

"Україна планує звільнити Крим, і я дуже сподіваюся, що це відбудеться до кінця літа за умови, що західні країни нададуть Україні все те, що вам потрібно і ви просите, і, звичайно, ракети потрібної дальності", — вважає він.

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