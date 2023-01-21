РФ планує фінальний штурм Києва: американський військовий експерт назвав терміни

Окупанти не відмовилися від планів повалити чинну українську владу, впевнений Філліп Карбер.

РФ не відмовилася від планів штурму Києва, впевнений Філіп Карбер / Колаж фото УНІАН і https://ua.depositphotos.com/

Російські окупанти можуть відновити спробу нового "броньованого" наступу, коли це дозволять рельєф місцевості і погодні умови, заявив американський військовий аналітик Філліп Карбер.

"Росіяни фактично вивели свої війська з усього північного сходу. Думаю, що вони туди завжди можуть повернутися, адже на північ від Сум і Конотопа є дуже швидкісний маршрут, пряма дорога до Києва. І знову ж таки, як тільки вони прорвуться через річку біля Конотопа, там до передмістя Києва в сухий сезон відкрита місцевість", - підкреслив він в інтерв'ю Фактам.

Разом з тим військовий експерт зазначив, що поки немає ніяких доказів того, що окупанти РФ скупчуються в цьому районі.

"Так що якби вони це планували, не думаю, що це може статися раніше літа. Хоча, можливо, це буде пізня весна або початок літа. Якщо ви запитаєте мене, я б поставив на те, що в кінці літа вони можуть зважитися на свого роду фінальну спробу взяття Києва, щоб повалити чинну владу", — додав Філліп Карбер.

Раніше повідомлялося, що на початку повномасштабного вторгнення російські окупанти планували дійти до Києва за 18 годин.

Про це свідчать детальні графіки просування військ РФ, які публікує The New York Times.

Зазначається, що солдати РФ дізналися про початок вторгнення за кілька годин до того, як вони були відправлені в Україну.

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