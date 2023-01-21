Танки потрібні Україні зараз, щоб зупинити запланований наступ РФ – посол в США

У питанні надання такої техніки час має вирішальне значення. Якщо Україна отримає танки вчасно, вона може попередити новий наступ окупантів.

Танки потрібні Україні зараз, щоб попередити запланований наступ РФ, заявила Маркарова/ Вікіпедія, Міністерство фінансів України

Українській армії терміново потрібні західні бойові танки, зараз час має вирішальне значення.

Якби західні партнери вчасно передали нашій державі таку військову допомогу, це могло допомогти попередити запланований Росією новий наступ, який країна-агресорка хоче здійснити навесні. Про це заявила посол України у США Оксана Маркарова в інтерв'ю CNN.

Вона наголосила, що найкращим варіантом для України є німецькі танки Leopard. Їх буде легше ремонтувати та обслуговувати.

"Ми постійно консультуємося з партнерами і, судячи з усього, Leopard є найоптимальнішим варіантом в обслуговуванні та ремонті. Крім того, низка країн готова надати їх нам. Але знову ж таки, дискусії тривають", – каже Маркарова.

Зараз має велике значення час, коли така техніка може бути передана Україні, зазначає посол. Танки потрібні українським військовим до того, як країна-агресорка РФ піде у новий наступ навесні.

"Танки потрібні вже сьогодні, щоб наші хоробрі захисники змогли нас захистити, щоб вони змогли повернутися до контрнаступу і попередити нові атаки рф, які вона готує весною", – наголосила посол.

Передача танків Leopard 2 Україні

Для реекспорту зброї німецького виробництва потрібен дозвіл Берліна. 18 січня стало відомо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц готовий передати Україні бойові танки Leopard 2 лише після того, як Вашингтон прийме рішення про постачання ЗСУ бойових танків M1 Abrams.

У Білому домі відповіли канцлеру Німеччини Олафу Шольцу про постачання танків в Україну. У Байдена вважають, що кожна країна повинна приймати власне суверенне рішення про надання військової допомоги Україні.

Під час зустрічі на авіабазі Рамштайн в Німеччині 20 січня представників різних країн, які говорили про оборону України, так і не було прийнято спільне рішення про надання Україні німецьких танків Leopard.

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