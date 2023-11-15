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"У ворога є успіхи": журналіст розповів про жорсткі бої за Авдіївку

Ангеліна Підвисоцька
15 листопада 2023, 00:25
Українські військові роблять все можливе, щоб зупинити окупантів і не дати їм взяти місто в "кільце".
ВСУ
Окупанти намагаються оточити Авдіївку / Колаж : Главред, фото: 37 окрема бригада морської піхоти

Російські окупанти перекидають свою піхоту невеликими групами під Авдіївкою і накопичують її в одному місці. Після цього вони переходять в наступ на одній лінії або відразу декількох. Про це заявив український журналіст Мар'ян Кушнір.

"Сама піхота тихенько просувається і має успіх. Не може не бути успіху, коли залучається така велика кількість особового складу - кілька бригад, понад 40 тисяч людей намагаються просунутися і оточити Авдіївку ... Якщо є точки, де накопичується особовий склад, потрібно наносити вогневе ураження, щоб мінімізувати ризик просування піхоти", - сказав Кушнір.

Він додав, що українські військові роблять все, щоб не дати ворогу просунутися вперед і оточити Авдіївку.

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Він додав, що основний удар окупантів припадає на північний захід Авдіївки.

Ситуація в Авдіївці

Нагадаємо, як стало відомо, Авдіївка в напівоточенні з 3-х сторін. Російська армія намагається виманити українську артилерію ціною своїх же життів. Окупанти проводять точкові атаки, але щоденні. Загарбники здійснюють штурми переважно піхотою. Вони в різні дні намагаються штурмувати різні позиції.

Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш розповів, що Росія готує ще потужнішу атаку на Авдіївку. Водночас він стверджує, що українські сили міцно тримають лінію оборони.

У розвідці Естонії дали тривожний прогноз через ситуацію в Авдіївці. Там зазначили, що ситуація, яка склалася на фронті, може призвести до "падіння" міста.

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війна в Україні Авдіївка вторгнення Росії
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