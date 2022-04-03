"Подивіться, яких ублюдків ви виростили": Зеленський в гніві відреагував на звірства в Бучі

Буча / Михайло Палінчак, Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський відреагував на моторошні злочини і вбивства українців окупантами в Бучі Київський області.

Президент звернувся до російських матерів.

"Раджу подивитися матерям російських військових. Подивіться, яких ви виростили. Вбивці, мародери, кати", - написав президент у Telegram.

Зазначимо, напередодні мер міста Буча Анатолій Федорук повідомив, що в місті виявили братську могилу, де поховали близько 300 осіб, вулицями лежать десятки трупів, деякі з них із зав'язаними руками.

Тіла, щонайменше, 20 чоловіків у цивільному були знайдені на одній з вулиць міста після його звільнення від російських військ.

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Як розповідають журналісти, у Бучі окупанти залишили зруйновані пункти, заміновані вулиці та дитячі майданчики, речі людей.

Раніше ми повідомляли, що в Київській області окупанти зґвалтували жінку. 33-річна українка Наталія (несправжнє ім'я) розповіла, як над нею знущалися п'яні російські окупанти.

Нагадаємо, з початку вторгнення Росії в Україну офіс Уповноваженого з прав людини вже почав отримував скарги від українців про статеві злочини скоєних проти них російськими військовими.

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