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У Трампа лишився важіль: в ОП розповіли, що може змусити Путіна до переговорів

Руслан Іваненко
27 травня 2025, 18:47оновлено 27 травня, 21:28
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Подоляк закликав США діяти рішуче, зокрема посилити ППО та запровадити ембарго.
Подоляк, Трамп, Путин
Подоляк окреслив два сценарії розвитку війни / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, kremlin.ru

Коротко:

  • Путін ігнорує ініціативи Трампа щодо припинення війни
  • Росія посилила ракетно-дронові атаки на українські міста
  • Лавров підтвердив небажання РФ визнавати суверенітет України

Російський президент Володимир Путін не реагує на ініціативи колишнього президента США Дональда Трампа щодо припинення війни, однак у американської сторони ще є можливості для впливу на позицію Кремля. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у своєму Telegram-каналі.

За його словами, нинішні дії Росії свідчать про те, що Путін обрав шлях інформаційного тиску, намагаючись вплинути на репутацію Дональда Трампа:

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"Очевидно, що суб’єкт Путін зробив ставку на цинічні удари по особистій репутації Президента Трампа, розраховуючи на його готовність до „діалогу з росіянином"".

Подоляк також прокоментував останні масовані атаки на українські міста:

"Жорстокі ракетно-дронові удари по Україні в останні дні є нахабно демонстративними: „Дивіться, що я можу!"".

Окрему увагу радник звернув на нещодавні заяви глави МЗС Росії Сергія Лаврова:

"Виступ Лаврова про небажання РФ дозволити Україні суверенність перекреслює всі американські ініціативи. Кремль розпалює війну, перевіряючи Білий дім на готовність відповідати за слова".

Подоляк вважає, що США мають два шляхи подальших дій. Один із них — активне посилення підтримки України:

"Підкріпити діями свої слова про „божевілля" Путіна. Запровадити нові санкції, просувати повне ембарго на торгівлю з РФ, схвалити нові постачання озброєння, посилити українську ППО".

Інший сценарій, за його словами, — це фактична відмова від подальших зусиль у питанні завершення війни:

"Розвести руками, визнати надмірну складність проблеми й вийти з процесу переговорів про завершення війни. Кремль упевнений, що станеться саме так".

Війна в Україні - новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, після чергової серії масованих ракетно-дронових ударів Росії по Україні президент США Дональд Трамп, імовірно, почав усвідомлювати, що російський лідер Володимир Путін маніпулює ним. Таку думку у колонці для The Telegraph висловив відставний полковник британської армії Геміш де Бреттон-Гордон.

Нещодавно спецпредставника президента США Кіт Келлог відреагував на масовані удари Росії по Україні і зокрема по Києву і назвав їх ганебними. Він заявив, що вбивство жінок і дітей вночі в їхніх домівках є явним порушенням Женевських мирних протоколів 1977 року, розроблених для захисту невинних.

Крім того, Сполучені Штати Америки отримали від України перелік умов для досягнення миру і тепер очікують від РФ меморандуму. Як тільки Дональд Трамп отримає відповідний документ від Москви, то зустріч лідерів може відбутися у Женеві (Швейцарія). Про це заявив спецпосланець президента США Дональда Трампа Кіт Келлог.

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Мирні переговори України та Росії

Понад 70% українців підтримують завершення війни з Росією дипломатичним шляхом. Проте йдеться про процес діалогу, а не поступки. Про це свідчить дослідження Київського міжнародного інституту соціології.

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що поки що не бачить імовірності переговорів із диктатором РФ Володимиром Путіним.

Зеленський також вважає, що Україна не може вести переговори з Путіним, оскільки Росія може використати будь-яку паузу в бойових діях для зміцнення своєї окупаційної армії. Після цього РФ може знову наступати на Україну для її окупації, але вже уникаючи помилок, які робила раніше.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україні потрібне справедливе завершення війни. Київ не цікавить аналог Мінського формату, де Москва могла б ультимативно висувати свої "вимоги". За його словами, російським представникам не місце на Саміті миру доти, доки не вироблено принципів реалізації формули Зеленського та примусу РФ до її виконання.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що країна-агресор РФ нібито готова до мирного вирішення війни в Україні. При цьому Путін висуває умови. Господар Кремля хоче гарантій для Москви і зберегти захоплені території.

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