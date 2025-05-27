Трамп зрозумів, що Путін вважає його ідіотом, це шанс закінчити війну – полковник Британії

Трамп, схоже, зрозумів, що Путін вважає його ідіотом. Він розгніваний неповагою з боку РФ і може дати відмашку новим санкціям, позбавивши РФ ключових доходів.

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Трамп зрозумів, що Путін вважає його ідіотом, це шанс закінчити війну/ колаж: Главред, фото: Офіс президента, скрін з відео

Основні тези полковника Геміша де Бреттон-Гордона:

Трамп, схоже, нарешті зрозумів, що Путін вважає його ідіотом

Трамп розгніваний через неповагу з боку РФ і може запровадити нові санкції

Нові санкції позбавлять Росію ключових доходів

Президент США Дональд Трамп після масованих ударів країни-агресорки Росії по Україні дронами і ракетами, ймовірно, нарешті дійшов висновку, що російський диктатор Володимир Путін тримає його за дурня.

Таку думку висловив у своїй публікації для The Telegraph полковник армії Великої Британії у відставці, колишній командувач силами НАТО зі швидкого реагування на хімічні, біологічні, радіологічні і ядерні загрози Геміш де Бреттон-Гордон.

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Британський полковник зазначив, що Трамп, схоже, "нарешті зрозумів, що Путін вважає його ідіотом". Також автор публікації висловив надію, що з боку Трампа може бути жорстка реакція.

За словами Геміша де Бреттон-Гордона, президент Сполучених Штатів із запізненням зрозумів, що "погані хлопці" перебувають у Москві, а не в Києві та інших європейських столицях.

Полковник вважає, що головною помилкою країни-агресорки Росії стало те, що РФ знехтувала самолюбством американського президента. Про такий прорахунок Путін ще може пошкодувати, припускає британський полковник у відставці.

Автор статті розмірковує, що Трамп, який розгніваний через очевидну неповагу з боку РФ, може схвалити нові санкції проти Росії. Таким чином Кремль може бути позбавлений ключових доходів, завдяки яким Росії вдається підтримувати хитку економіку та утримувати величезну армію. Трамп може позбавити країну-агресорку важливих доходів від нафти.

Геміш де Бреттон-Гордон зазначив, що він сподівається, що Трамп розлючений і вдарить Росію по найболючішому місцю.

"Це найкращий шанс закінчити війну, а не намагатися вести переговори з Путіним", – наголосив він.

Дональд Трамп/ Інфографіка: Главред

Трамп і війна в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, Трамп зрозумів, що Путін йому брехав – Макрон попередив РФ про "дедлайн". Дональд Трамп усвідомлює, що російський президент його обманював, вважає Еммануель Макрон.

Також раніше повідомлялося, що Трамп розчарований та може запровадити нові санкції проти РФ – у WSJ назвали терміни. Обмеження, ймовірно, не включатимуть нові банківські санкції.

Нагадаємо, Трамп може дати добро на далекобійні удари по РФ – ЗМІ дізналися подробиці. Послаблення обмежень може дозволити Києву атакувати військові об'єкти на території Росії.

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