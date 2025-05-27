Зустріч Трампа, Зеленського та Путіна: у США назвали країну для переговорів

Основне:
- У Трампа назвали місце для мирних переговорів із Зеленським та Путіним
- Ймовірно, зустріч може відбутися у Женеві
Сполучені Штати Америки отримали від України перелік умов для досягнення миру і тепер очікують від РФ меморандуму. Як тільки Дональд Трамп отримає відповідний документ від Москви, то зустріч лідерів може відбутися у Женеві (Швейцарія). Про це заявив спецпосланець президента США Дональда Трампа Кіт Келлог в ефірі Fox Business.
"Ми хотіли б провести її у Ватикані, але росіяни не захотіли туди їхати. Тож Женева може стати наступною зупинкою, де зустрінуться всі три головні лідери - Путін, президент Зеленський і президент Трамп - і напрацюють усе це і підпишуть який-небудь документ, щоб покласти край цій війні", - пояснив спецпосланець президента США.відео дня
За його словами, російський диктатор Володимир Путін під час розмови з Трампом наголосив, що Росія планує підготувати такий меморандум.
Водночас Келлог додав, що наразі потрібно продовжувати тиснути на Російську Федерацію, аби змусити Путіна сісти за стіл перемовин.
Війна в Україні - новини за темою
Нещодавно спецпредставника президента США Кіт Келлог відреагував на масовані удари Росії по Україні і зокрема по Києву і назвав їх ганебними. Він заявив, що вбивство жінок і дітей вночі в їхніх домівках є явним порушенням Женевських мирних протоколів 1977 року, розроблених для захисту невинних.
Крім того, Келлог вважає, що війна в Україні затягнулася, і її необхідно якнайшвидше завершити. Він наголосив на масштабних втратам з обох боків, які, за його оцінками, перевищують 1,2 мільйона осіб, що навіть більше за втрати США у Другій світовій війні.
Тим часом російський диктатор Володимир Путін знову спробував виправдати агресію проти України, заявивши, що Росію нібито несправедливо звинувачують у розв'язанні війни. Він повторив старі тези російської пропаганди та зазначив, що РФ нібито змусили почати війну.
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Хто такий Кіт Келлог?
Кіт Келлог - американський державний службовець, генерал-лейтенант у відставці.
У період першого президентства Дональда Трампа відповідав за питання оборонної політики, був відповідальним секретарем Ради з національної безпеки США, а в період з 13 по 20 лютого 2017 року виконував обов'язки радника американського президента з національної безпеки (після відставки Майкла Флінна).
Ветеран Збройних сил США, колишній десантник. Учасник американських військових операцій у В'єтнамі, Гренаді (1983) та Іраку - Щит пустелі і Буря в пустелі (1990-1991), пише Вікіпедія.
3 лютого 2025 року призначений спеціальним представником Сполучених Штатів щодо України та Росії.
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