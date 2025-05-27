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Зустріч Трампа, Зеленського та Путіна: у США назвали країну для переговорів

Маріна Фурман
27 травня 2025, 17:26
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США хотіли провести зустріч у Ватикані, проте росіяни відмовилися.
Зустріч Трампа, Зеленського та Путіна: у США назвали країну для переговорів
США розглядали Ватикан, як можливе місце для зустрічі / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Основне:

  • У Трампа назвали місце для мирних переговорів із Зеленським та Путіним
  • Ймовірно, зустріч може відбутися у Женеві

Сполучені Штати Америки отримали від України перелік умов для досягнення миру і тепер очікують від РФ меморандуму. Як тільки Дональд Трамп отримає відповідний документ від Москви, то зустріч лідерів може відбутися у Женеві (Швейцарія). Про це заявив спецпосланець президента США Дональда Трампа Кіт Келлог в ефірі Fox Business.

"Ми хотіли б провести її у Ватикані, але росіяни не захотіли туди їхати. Тож Женева може стати наступною зупинкою, де зустрінуться всі три головні лідери - Путін, президент Зеленський і президент Трамп - і напрацюють усе це і підпишуть який-небудь документ, щоб покласти край цій війні", - пояснив спецпосланець президента США.

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За його словами, російський диктатор Володимир Путін під час розмови з Трампом наголосив, що Росія планує підготувати такий меморандум.

Водночас Келлог додав, що наразі потрібно продовжувати тиснути на Російську Федерацію, аби змусити Путіна сісти за стіл перемовин.

Уиткофф, Келлог, спецпредставитель Трампа Инфографика Главред
Що відомо про спецпредставників Трампа для завершення війни РФ проти України / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - новини за темою

Нещодавно спецпредставника президента США Кіт Келлог відреагував на масовані удари Росії по Україні і зокрема по Києву і назвав їх ганебними. Він заявив, що вбивство жінок і дітей вночі в їхніх домівках є явним порушенням Женевських мирних протоколів 1977 року, розроблених для захисту невинних.

Крім того, Келлог вважає, що війна в Україні затягнулася, і її необхідно якнайшвидше завершити. Він наголосив на масштабних втратам з обох боків, які, за його оцінками, перевищують 1,2 мільйона осіб, що навіть більше за втрати США у Другій світовій війні.

Тим часом російський диктатор Володимир Путін знову спробував виправдати агресію проти України, заявивши, що Росію нібито несправедливо звинувачують у розв'язанні війни. Він повторив старі тези російської пропаганди та зазначив, що РФ нібито змусили почати війну.

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Хто такий Кіт Келлог?

Кіт Келлог - американський державний службовець, генерал-лейтенант у відставці.

У період першого президентства Дональда Трампа відповідав за питання оборонної політики, був відповідальним секретарем Ради з національної безпеки США, а в період з 13 по 20 лютого 2017 року виконував обов'язки радника американського президента з національної безпеки (після відставки Майкла Флінна).

Ветеран Збройних сил США, колишній десантник. Учасник американських військових операцій у В'єтнамі, Гренаді (1983) та Іраку - Щит пустелі і Буря в пустелі (1990-1991), пише Вікіпедія.

3 лютого 2025 року призначений спеціальним представником Сполучених Штатів щодо України та Росії.

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війна в Україні Володимир Зеленський Дональд Трамп Володимир Путін Кіт Келлог
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