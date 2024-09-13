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У США є дві установки: політолог пояснив, чому Вашингтон малює "червоні лінії"

Руслана Заклінська
13 вересня 2024, 16:43
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США прагнуть виснажити Росію в довготривалій війні, аби вона ослабла стратегічно, розповів Володимир Фесенко.
У США є дві установки: політолог пояснив, чому Вашингтон малює 'червоні лінії'
США мають дві ключові установки у російсько-українській війні / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, 35 окрема бригада морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського

На третьом у році повномасштабної війни США досі не визначили чіткої стратегії щодо кінцевих результатів війни. Адміністрація Байдена керується принципами реальної політики, яка є прагматичною і часто цинічною. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

За його словами, США мають дві ключові установки у цій війні. Перша — підтримати Україну, щоб вона не програла війну. Друга – уникати прямого військового зіткнення з Росією.

"США нам не допомагали активно зброєю перед російським вторгненням, та й у перший місяць війни давали тільки легку зброю в обмежених кількостях, тому що просто не вірили в те, що ми вистоїмо. Штати були готові до того, що Україна програє війну. США почали допомагати набагато пізніше – коли побачили, що Росії не вдалося захопити Київ і перемогти Україну. Але й тоді ця допомога була з масою "червоних ліній" і такою, щоб ми просто не програли цю війну", - зазначив Фесенко.

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Водночас є припущення, що адміністрація Байдена боїться можливого розпаду Росії, як колись США остерігалися розпаду СРСР. Але, як зауважив політолог, на сьогодні передумов для розпаду РФ не існує, і це не є актуальною загрозою.

"Я думаю, що треба виходити з іншого – з психології Байдена: він дуже обережний, що проявляється не тільки по відношенню до України, але й у багатьох інших питаннях... Обережність – одна з головних рис його політичного темпераменту. Якщо наш президент запальний, рішучий, емоційний, то Байден, навпаки, занадто обережний", - наголосив експерт.

Фесенко додав, що США не хочуть ризиків ядерної війни, тому і виникають різні "червоні лінії". Штати побоюються, що у разі серйозних втрат Росія може використати тактичну ядерну зброю.

"Вони завжди вважали, що Путін може використати проти України як мінімум тактичну ядерну зброю, якщо Україна почне звільняти Крим. Американці остерігалися цього і тоді, коли відбувалася Харківська операція, і звільнення Херсона. Вони вважають, що тоді дійсно був ризик використання Росією тактичної ядерної зброї, але тоді Штати разом із Китаєм на неї ефективно вплинули. Тим не менше, такі побоювання існують, і саме тому діє заборона збивати російські дрони та ракети над територією країн НАТО", - пояснив політолог.

Крім цього, деякі експерти вважають, що США свідомо дозволяють Росії виснажуватися в цій війні, витрачаючи свої ресурси, що в довгостроковій перспективі вигідно Вашингтону. Однак для України така стратегія не є ідеальною.

Хто такий Володимир Фесенко

Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

Стратегія США у російсько-українській війні - що відомо

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена зосередилася на стримуванні російсько-української війни, намагаючись уникнути її ескалації та ядерної загрози. Однак така обережна стратегія призводить до затримок у постачанні зброї та обмежень для України, що викликає критику, особливо з боку країн Східної Європи.

Видання Foreign Policy підкреслює, що така позиція Вашингтона не допомагає здолати Росію, а навпаки дає їй час зміцнити армію, що збільшує втрати України та ризики для майбутнього.

Політолог Володимир Фесенко зазначив, що стратегія США щодо війни в Україні полягає в ослабленні Росії шляхом виснаження її ресурсів, що вигідно Америці, але не Україні. Він підкреслив, що Україні потрібна чітка стратегія від США: або підтримка для витіснення російських військ, або переговори. Проте наразі немає ні того, ні іншого.

Як повідомляв Главред, США мають намір оголосити про дозвіл Україні завдавати удари углиб Росії, зокрема ракетами ATACMS. Президент США Джо Байден не виключає, що Україні дозволять використовувати надану далекобійну зброю для ударів по цілях Росії.

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війна в Україні новини США Володимир Фесенко війна Росії та України
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