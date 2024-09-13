РФ виснажують за рахунок життів українців: тривожний прогноз щодо стратегії США

Необхідно мати чітку стратегію, яким чином США бачать завершення цієї війни, впевнений Володимир Фесенко.

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Володимир Фесенко оцінив ставлення Заходу до війни в Україні / Главред, 95 окрема десантно-штурмова бригада

Обережна стратегія США щодо війни в Україні полягає в тому, що Америка прагне до ослаблення Росії у війні, і виснаження її ресурсів, заявив політолог, правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

"Це вигідно Сполученим Штатам. Але для нас, для України, це не зовсім вигідно", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт каже, що необхідно мати чітку стратегію, яким чином США бачать завершення цієї війни: або шляхом надання такої допомоги, щоб Україна мала якісну перевагу над Росією і змогла б витіснити російські війська зі своєї території, або звільнити хоча б більшу частину своєї території; або переговори.

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"Але немає ні того, ні іншого. І це головна проблема. Це головна слабкість у позиції Байдена і його адміністрації щодо нинішньої війни між Росією та Україною", - каже він.

Політолог упевнений, що поки залишається відкритим питання про те, якою буде позиція Камали Гарріс щодо цього питання.

"Росію виснажують за рахунок життів українців, за рахунок руйнування України. Звичайно, для нас це не зовсім вигідно", - резюмував Фесенко.

Хто такий Володимир Фесенко Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

Раніше повідомлялося про те, що майбутня адміністрація Трампа захоче "заморозити" війну в Україні. Джеймс Ді Венс розповів про бачення Трампом "врегулювання" російсько-української війни.

Нагадаємо, Дональд Трамп протягом передвиборчої кампанії неодноразово стверджував, що зуміє швидко покінчити з війною в Україні. Нещодавно кандидат у президенти США заявив, що посадить Україну і Росію за стіл переговорів ще до своєї інавгурації.

Як повідомлялося раніше, Трамп також може зняти санкції проти Росії, аргументуючи це рішення їхнім негативним впливом на зростання долара.

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