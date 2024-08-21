У Шольца зʼявилися сумніви щодо операції ЗСУ під Курськом: що сказав

Раніше у Берліні заявили, що ЗСУ можуть використовувати їхню зброю під час операції у Курській області "на свій розсуд".

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Бої в Курській області - останні новини на Главред / Колаж Главреда. Фото: УНІАН, instagram.com/libkos

Канцлер ФРН Олаф Шольц вважає, що прорив ЗСУ у Курську область - "обмежена у часі й просторі операція", цитує "Європейська правда" його заяву під час візиту до Молдови 21 серпня.

Водночас Шольц сказав, що не знає цього напевне, але "на зараз це неможливо прокоментувати".

При цьому він переконаний, що надовго українські військові під Курськом не залишаться.

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Також Шольц зауважив, що Україна готувала операцію "таємно", не поінформувавши про неї західних партнерів.

Запитання, як він ставиться до використання Збройними силами німецької техніки у просуванні російською територією, Шольц залишив без відповіді.

До слова, раніше Німеччина надала карт-бланш - ЗСУ можуть використовувати зброю "на свій розсуд", заявив речник Міноборони Німеччини Арно Коллац. Він підкреслив, що міжнародне право дозволяє ведення воєнних дій на території країни-агресора для захисту власної держави. Це означає, що немає спеціальних обмежень щодо використання зброї, наданої Німеччиною.

Бої в Курській області - останні новини

Українські військові потужно просуваються в Курській області й операція не закінчується. Станом на 20 серпня ЗСУ звільнили вже 1263 квадратні кілометри. Наразі під контролем українських військових перебувають 93 населені пункти. Бійці ЗСУ просунулися вглиб оборони окупантів від 28 до 35 кілометрів.

За даними Bild, українські військові впритул наблизилися до населеного пункту Кореневе в Курській області і просунулися на інших напрямках. Захоплення цього селища завдасть значного удару по репутації Володимира Путіна, навіть більшого, ніж втрата Суджі.

Напередодні стало відомо про знищення Збройними силами України трьох мостів через річку Сейм у Глушківському районі РФ, що майже відрізало тритисячне угруповання противника від основних ліній постачання БК і техніки.

Операція в Курській області РФ 6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті. Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС. Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

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