ЗСУ можуть піти до АЕС: несподіваний прогноз наступу в Курській області

Для РФ у Глушківському районі виходом зі становища може бути тільки наведення понтонних переправ, вважає Олександр Коваленко.

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Олександр Коваленко прокоментував перспективи наступу в Курській області / Колаж: Главред, Фото: Facebook/AlexanderKovalenkoUkraine, скріншот

Після знищення в Глушківському районі Курської області трьох мостів через річку Сейм, фактично ті російські підрозділи, які перебувають у цьому районі, відрізані від логістики, що нормально функціонує, і в них відсутнє нормальне матеріально-технічне забезпечення.

"І вони виявляються затиснутими безпосередньо в саму річку Сейм. І виходом із становища може бути тільки наведення понтонних переправ", - пояснив військовий експерт, координатор групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в коментарі Сurrenttime.

Зведені на Сеймі понтонні переправи, про які заявляли Z-блогери та радник т.в.о. губернатора регіону Роман Альохін, аналітик вважає "більш уразливими в питаннях завдання ударів і пошкоджень", ніж монолітні мости, при цьому вони не мають такої пропускної здатності.

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"Тому буде підірвано взагалі саму функціональність матеріально-технічного забезпечення цих підрозділів у Глушківському районі, що однозначно їх послабить у разі відкриття нових напрямків силами оборони України вже в цій частині Курської області", - сказав він.

Військовий експерт зазначає, що військове командування ЗСУ використовує русла річок як основні природні перешкоди, що забезпечують захист флангів.

"І в цьому випадку навіть і не потрібні ці мости, оскільки сама річка Сейм відіграватиме роль захисного бар'єра. Тобто її розглядатимуть не для подальшого просування, а виключно як захисний бар'єр", - стверджує аналітик.

За його словами, наступ ЗСУ найближчим часом продовжиться в селищі Теткіно в Глушківському районі, а також у північному напрямку - на Рильськ.

Говорячи про можливість просування ЗСУ до Курської АЕС, Коваленко додав, що Курчатов - це напрямок, ускладнений великою кількістю населених пунктів і міст, які необхідно проходити й, відповідно, затримуватися для проведення відповідних процедур зачистки від російських силовиків, тому українським військовим у стислі терміни досягти Курчатова навряд чи вдасться.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Раніше повідомлялося про те, що ефект від Курської операції слід чекати через 1-2 тижні. Під час Курської операції ЗСУ Росія почала відтягувати деякі частини з фронту в Україні, але це все - не моментальна дія, зазначив директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ розширили плацдарм у Курській області. ЗСУ стали підривати мости через рейку Сейм - на півночі Глушківського району Курської області.

Як розповів у коментарі ЗМІ начальник Сумської ДВА Олексій Дрозденко, стрімкий прорив у Курській області був лише перший етап операції український військ на території Росії.

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