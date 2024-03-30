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Залишилося 2 села: РФ може вийти на оперативний простір біля Авдіївки - BILD

Ангеліна Підвисоцька
30 березня 2024, 19:06
Якщо РФ захопить населені пункти, то наступні села будуть тільки через 3 км.
ВСУ
РФ може вийти на оперативний простір біля Авдіївки / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 22 окрема механізована бригада

Російські окупанти можуть вийти на оперативний простір. Це їм вдасться в разі захоплення двох сіл на захід від Авдіївки. Про це заявив експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке.

Ворог прорвав оборону по лінії Бердичі - Семенівка - Орлівка - Тоненьке. Там розташовані невеликі річки та ставки, завдяки яким було зручно оборонятися. Окупанти поки що не змогли захопити Бердичі та Семенівку. Там активно обороняється 47-та механізована бригада ЗСУ.

"Якщо Семенівка впаде, то росіянам не стане простіше, ніж раніше. Але у них довгий час не буде населених пунктів на шляху, перш ніж знову виникне український опір у будь-яких будинках, логістичних пунктах тощо", - каже Рьопке.

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Він додав, що найближче після цього села розташоване за 3 км на захід - село Уманське. Село Новопокровське розташоване за 5 км. Територія до цих населених пунктів може стати для РФ оперативним простором.

Загроза наступу РФ - ситуація на фронті

Західне видання The Economist повідомляє про можливий початок нового масштабного наступу росіян на позиції Сил оборони України влітку 2024 року.

Росіяни сконцентрували значні військові сили, близько 100 тисяч військових, на Куп'янському напрямку. Однак наразі немає прямої загрози наступу росіян на Харків. Про це заявив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Ситуація поблизу Авдіївки залишається складною. Російські окупаційні війська безуспішно намагаються прорвати оборону в районі села Семенівка. Про це повідомив заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін.

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