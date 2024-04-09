Росіяни вперше застосували 'танкенштейн' для наступу: в Bild оцінили тактику РФ

Через дефіцит бронетехеніки російські окуппанти почали застосовувати в ході наступальних дій на Сході України так звані "танкенштейни" з піхотою. Про це повідомляє аналітик Bild з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке.
Аналітик видання Юліан Рьопке зауважив, що під час штурму міста Красногорівка на Донеччині російські окупанти використали радянський танк Т-72, який був обшитий листами металу. Під цією імпровізованою бронею розмістилися піхотинці, щоб захиститися від обстрілів, вони знаходились на корпусі танка.
Аналітик Рьопке назвав такий танк "танком-черепахою", "танкенштейном", "новим відкриттям російського інженерного мистецтва" та "технічним втіленням поняття "м'ясний штурм".
За його словами, використання танка як "броньованого автобуса" свідчить про те, що в Росії закінчуються БТРи та БМП для транспортування військових.
"Початкове використання "танкенштейна" на чолі колони бронетехніки принесло успіх: передові частини ЗС РФ увійшли до Красногорівки. Знищення нової машини високоточним FPV-дроном — лише питання часу", — пише видання.
Що відомо про Bild
Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія.
Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм з телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети та перехід на повністю цифрову пропозицію.
У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.
Бої за Красногорівку - ситуація на фронті
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російським військам вдалось зайти до міста Красногорівка і закріпитись в кількох житлових районах.
Згідно з звітом Інституту з вивчення війни (ISW), українські військові розпочали контрнаступ біля Авдіївки та вдало відбили деякі позиції.
Голова Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко прокоментував ймовірність наступу російських окупантів на Харків, відзначивши, що Росії малоймовірно вдасться здійснити новий наступ на Харків цього літа та оточити місто.
Інші новини:
- "Бронь" цирків від служби в армії: Мінкульт спробував пояснити скандальне рішення
- Україну накрив антициклон: якою буде погода найближчими днями
- "Ніхто не має цього робити": Волкер назвав цілі в РФ, по яких Україна не може бити
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред