Росіяни вперше застосували 'танкенштейн' для наступу: в Bild оцінили тактику РФ

Аналітик Bild наголошує на тому, що використання росіянами так званих "танкенштейнів" може свідчити про брак бронетехніки для перевезення солдатів.

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Початкове використання росіянами "танкенштейна" принесло успіх / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Через дефіцит бронетехеніки російські окуппанти почали застосовувати в ході наступальних дій на Сході України так звані "танкенштейни" з піхотою. Про це повідомляє аналітик Bild з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке.

Аналітик видання Юліан Рьопке зауважив, що під час штурму міста Красногорівка на Донеччині російські окупанти використали радянський танк Т-72, який був обшитий листами металу. Під цією імпровізованою бронею розмістилися піхотинці, щоб захиститися від обстрілів, вони знаходились на корпусі танка.

Аналітик Рьопке назвав такий танк "танком-черепахою", "танкенштейном", "новим відкриттям російського інженерного мистецтва" та "технічним втіленням поняття "м'ясний штурм".

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За його словами, використання танка як "броньованого автобуса" свідчить про те, що в Росії закінчуються БТРи та БМП для транспортування військових.

"Початкове використання "танкенштейна" на чолі колони бронетехніки принесло успіх: передові частини ЗС РФ увійшли до Красногорівки. Знищення нової машини високоточним FPV-дроном — лише питання часу", — пише видання.

Що відомо про Bild Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія. Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм з телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети та перехід на повністю цифрову пропозицію. У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.

Бої за Красногорівку - ситуація на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російським військам вдалось зайти до міста Красногорівка і закріпитись в кількох житлових районах.

Згідно з звітом Інституту з вивчення війни (ISW), українські військові розпочали контрнаступ біля Авдіївки та вдало відбили деякі позиції.

Голова Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко прокоментував ймовірність наступу російських окупантів на Харків, відзначивши, що Росії малоймовірно вдасться здійснити новий наступ на Харків цього літа та оточити місто.

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