У РФ проблеми з 'мостом Путіна' в Криму: у ЗСУ розкрили деталі

"Генерал шторм" допомагає Україні, незабаром ми побачимо ще більше результатів, сказав Дмитро Плетенчук.

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Природа "попрацювала" із загородженнями Кримського мосту і значно їх зіпсувала / Колаж: Главред, фото: УНІАН, соцмережі (ілюстрація)

Що з Кримським мостом:

Загородження "мосту Путіна" у поганому стані

Шторми зіпсували загородження Кримського мосту

Загородження зіпсуються ще сильніше

Російські окупанти в захопленому Криму довгий час будували укріплення біля Кримського мосту, проте з природних причин загородження вже в незадовільному стані. Сезон штормів буде ще щонайменше 2-3 місяці, тож на ворога чекають нові проблеми з "парканами". Про це заявив представник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що інформацію потрібно ще додатково перевірити, проте зрозуміло: стан загороджень, які довго будували окупанти, змінився під впливом природи.

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"Цілком очікувано, що внаслідок штормів, ще навіть навіть цього року досить велика кількість (споруд) вийшла з ладу, не виконує свій функціонал. Найімовірніше, можна зробити висновок, що природа завжди втручається. Керченська протока досить динамічна і завжди такою була і росіяни намагалися це максимально врахувати", - зазначив Плетенчук. Коротко про Кримський міст / Інфографіка: Главред

За його словами, росіяни споруджували навколо мосту "незрозумілі паралельні споруди" і будували в Чорному морі паркани. Але тепер, схоже, ці загородження функціонально неспроможні. Особливо в ситуації, коли шторми будуть ще мінімум 2-3 місяці.

"Тож незебаром ми побачимо ще більше результатів втручання "генерала шторму", який допомагає нам", - наголосив Дмитро Плетенчук.

Як РФ намагається "захистити" Кримський міст - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, у вересні на захопленій Тузлі помітили вежі-трансформери, призначені для "захисту" незаконного Кримського мосту.

Ворог намагався там зміцнити оборону об'єкта за допомогою ЗРПК Панцир-С1М.

У листопаді морською течією бонові загородження Кримського мосту були винесені на берег. Окупанти їх встановлювали, щоб "закрити" міст від морських безпілотників України.

Керченський міст потребує екстреного ремонту, вважають партизани АТЕШ. За їхніми відомостями, внаслідок ударів Сил оборони України сталася деградація елементів конструкцій мосту.

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Кримський міст (Керченський міст) Транспортний перехід через Керченську протоку, що з'єднує Керченський і Таманський півострова через острів Тузла і Тузлинську косу, передає Вікіпедія. Складається з двох паралельних мостів - автодорожнього та залізничного. Загальна протяжність - 19 км. Росія почала будівництво транспортного переходу після анексії Криму. Автодорожній міст був відкритий у 2018 році, залізничний — у 2019-2020 роках.

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