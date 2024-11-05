Загородження Кремля виявились "мулькою": ситуація з Кримським мостом змінилася

Росія прагне захистити міст через Керченську протоку від атак морських дронів, однак цей захист не є довговічним.

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Загородження Керченського мосту, яке рятує від атак, винесло на берег у Криму / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот: відео

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Захисні загородження Кримського моста виносять на берег течії

Кремль намагається зі всіх сил захистити крихку конструкцію

У Керчі, на окупованій території Криму, морська течія винесла на берег нову партію захисних бонових загороджень.

Їх встановлювали біля Керченського мосту, що з'єднує півострів із Росією, з метою захисту від можливих атак морських безпілотників.

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Як повідомляє кореспондент проєкту "Крим.Реалії" (Радіо Свобода), на міській набережній зібралися залишки цих загороджень — порожні ємності, з’єднані арматурними конструкціями.

Раніше з'являлася інформація, що частина бонових загороджень дрейфувала в районі керченської набережної.

Кримський міст / Инфографика: Главред

Росія прагне захистити міст через Керченську протоку від атак морських дронів. Влітку 2024 року на південній стороні мосту почали розміщувати баржі, пізніше з’явилися додаткові бонові загородження, встановлені паралельно до мосту.

Нові супутникові знімки демонструють значне збільшення кількості барж, призначених для захисту мосту.

Останні новини про Крим - що відомо

В кінці жовтня у Криму прогриміли потужні вибухи. У Джанкої було чути до 20 вибухів, у Сімферопольському і Червоногвардійському районі, а також у селі Гвардійське та Сімферополі – до восьми вибухів.

Також Главред повідомляв, що 3 листопада в Криму та областях РФ прозвучали вибухи. Найбільш голосно звуки були чутні в Сімферополі, Сімферопольському та Червоногвардійському районах.

Британська розвідка також назвала цілі ЗСУ в Криму. Як йдеться в повідомленні західної розвідки, українські атаки продовжують деградувати російський військовий потенціал на Кримському півострові.

Кримський міст (Керченський міст) Транспортний перехід через Керченську протоку, що з'єднує Керченський і Таманський півострова через острів Тузла і Тузлинську косу, передає Вікіпедія. Складається з двох паралельних мостів - автодорожнього та залізничного. Загальна протяжність - 19 км. Росія почала будівництво транспортного переходу після анексії Криму. Автодорожній міст був відкритий у 2018 році, залізничний — у 2019-2020 роках.

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