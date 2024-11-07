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Удари по Кримському мосту: в ВМС ЗСУ зробили інтригуючу заяву

Юрій Берендій
7 листопада 2024, 16:30
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Кримський міст нараз не може виконувати свого основного функціоналу і виконує для росіян здебільшого символічну роль, зазначив Плетенчук.
Удари по Кримському мосту: в ВМС ЗСУ зробили інтригуючу заяву
Україна не відмовилася від планів щодо Керченського мосту / Колаж Главред, фото: Колаж Главред, фото: Сергій Братчук/Telegram, СтратКом ЗСУ

Коротко:

  • Україна не відмовилась від ударів по Керченському мосту
  • Рішення про такий удар має ухвалити вище військове керівництво
  • Кримський міст для росіян виконує здебільшого символічну роль

Україна не відмовилась від планів можливих ударів по Керченському мосту, через що Росія вимушена витрачати значні ресурси на його оборону. Про це в коментарі Укрінформу повідомив речник ВМС ЗСУ капітан 3 рангу України Дмитро Плетенчук.

"Ви, мабуть, спостерігаєте періодично в інформаційному просторі кейси щодо того, що в Криму неспокійно. Це може свідчити про те, що ми не залишаємо без уваги окуповану росіянами територію нашого Криму", - зазначив він.

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Плетенчук підкреслив, що росіянам доводиться витрачати значні ресурси, щоб реагувати на дії України, а також докладати максимум зусиль для захисту незаконного мосту до Криму. Він зазначив, що Україна не відмовлялася від своїх планів і робить усе можливе для їх реалізації.

Речник додав, що рішення про ураження Керченського мосту ухвалюватиме вище військове керівництво, але навіть зараз ворог змушений максимально посилювати його охорону.

"Я вас можу лише запевнити в тому, що росіянам дуже важко дається оборона цієї споруди. Тобто вони змушені застосовувати максимально можливу кількість систем протиповітряної оборони навколо цього мосту.., вони змушені залучати інші види та роди збройних сил.., в тому числі так звану Росгвардію, для того, щоб здійснювати пропускний режим, як вони його називають - "контртерористичний", - сказав речник.

За словами Плетенчука, росіяни не можуть використовувати Керченський міст для перекидання військових вантажів, проте цей міст залишається для них символом імперських амбіцій.

"Міст не може виконувати того функціоналу основного, а саме - (забезпечувати - ред.) повноцінну військову логістику залізничну, для якої він був побудований. Для росіян залишається важливим сам фактор його існування, його символічність", - говорить він.

Він зазначив, що, попри обмеження у можливостях його використання для транспортування важкої техніки та палива, росіяни продовжують надавати йому символічного значення як одному з "священних" символів імперської політики.

Щодо ймовірного будівництва альтернативної залізниці замість мосту, Плетенчук вказав, що наразі немає підтверджень, що Росія має таку можливість. Він також додав, що раніше логістика здійснювалася через поромні переправи, які після ураження стали недоступними для ворожих сил на півдні.

Тим часом у Феодосії спалахнула пожежа на нафтовому терміналі.

"Це все елементи російської військової логістики, які зараз "успішно" не працюють", - підсумував Плетенчук.

Удари по Кримському мосту: в ВМС ЗСУ зробили інтригуючу заяву
Що відомо про Кримський міст / Інфографіка: Главред

Що відомо про Дмитра Плетенчука?

Дмитро́ Ві́кторович Плетенчу́к — український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024).

З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім".

У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.

Удари по Криму - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, поблизу тимчасово окупованої Новоолексіївки на Херсонщині, що розташована поряд з адміністративним кордоном Криму, українські партизани успішно провели диверсійну операцію. Як повідомили в "АТЕШ", була знищена релейна шафа, що створило перешкоди для логістики окупантів, уповільнюючи постачання російських військ.

Захист оборонних об’єктів у Криму дедалі слабшає під ударами Збройних сил України, зокрема по аеродромах, командних пунктах, нафтобазах та Кримському мосту, йдеться у звіті британської розвідки.

Попри те, що Росія не має достатніх можливостей для виробництва необхідної кількості систем ППО, на окупованому півострові вибудовано глибоко ешелоновану оборону з різними зенітно-ракетними комплексами. Однак Сили оборони України продемонстрували здатність вражати цілі в Криму, зокрема після знищення російської радіолокаційної станції "Небо-М", що, за словами військово-політичного експерта Дмитра Снєгирьова, полегшує виконання цих завдань.

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