У Путіна будують плани щодо розколу в Україні: в ГУР назвали мету ворога

У Росії "зібралися" просувати свою пропагандистську шарманку, але вже й самі не вірять у поплічників "русский мир" в Україні, зазначили у військовій розвідці.

https://glavred.net/ukraine/u-putina-stroyat-plany-po-raskolu-v-ukraine-v-gur-nazvali-cel-vraga-10529093.html Посилання скопійоване

У Путіна намагаються "зробити ставку" на дискредитацію мобілізації в Україні - ГУР / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, командування ОС ЗСУ

У Кремлі "хочуть" дестабілізувати ситуацію всередині України шляхом дискредитації мобілізації, сприяти відтоку населення і вигадати розкол за регіональним принципом. Про це заявили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

Як повідомляє ГУР, близькі до Кремля аналітики підготували вищому військово-політичному керівництву агресора Росії так звані ініціативи для посилення війни проти України.

Зокрема, ворог має намір дискредитувати мобілізацію.

відео дня

"Зруйнувати єдність всередині України пропонують шляхом проведення декількох гібридних вибухових кампаній поряд з продовженням інтенсивних бойових дій", - сказали в ГУР

При цьому Москва, в рамках цієї кампанії, поставила для себе ще два завдання: сприяти масштабному відтоку населення з України і зрежисувати "розкол" за регіональним принципом.

Які наративи пропонують Кремлю

Кремлівські, мовляв, аналітики пропонують просувати наративи, спрямовані на розкол країни на південний схід і захід.

Також у військовій розвідці підкреслили, що в "експертному співтоваристві" при Кремлі переконані у відсутності в Україні сил, які працювали б на "русский мир". Число прихильників псевдоїдеології катастрофічно знизилося.

ГУР про плани Путіна проти України

У ГУР поставили главі Кремля Путіну дві жорсткі умови щодо завершення війни. Представник військової розвідки Андрій Юсов сказав, що Київ зацікавлений у тому, щоб війна завершилася відновленням територіальної цілісності, а Москва понесла покарання за напад.

Росія задумала провокацію на Радбезі ООН, розповіли у ГУР Міноборони України. Росіяни зібралися організувати неформальну зустріч, на яку покличуть колишніх міністрів режиму Януковича і представників Беркута. Модерувати "зустріч" буде представник країни-окупанта в ООН Василь Небензя.

У ГУР зробили прогноз про те, що може змусити Путіна завершити війну. На думку заступника начальника військової розвідки Вадима Скібіцького, для цього потрібно перенести війну на територію окупованого Криму. Бойові дії на півострові повинні вплинути в цілому на події на полі бою.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.