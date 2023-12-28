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Путін оголосить про закінчення війни, коли захопить дві області - Жданов про наступ на Харків

Юлія Закрепа
28 грудня 2023, 18:01
Окупанти можуть вийти на річку Оскіл, щоб виконати політичне завдання на вихід кордонів Луганської області.
Путін оголосить про закінчення війни, коли захопить дві області - Жданов про наступ на Харків
Жданов розповів про можливий наступ РФ на Харків / колаж: Главред, фото: УНІАН, Главред, Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду спрогнозував події на фронті в 2024 році та чи велика ймовірність того, що російські війська зможуть просунутися на Куп'янському напрямку. Експерт розповів, чи можуть окупанти підійти до Харкова або намагатися його взяти.

"Про це не може бути й мови. Там загроза прориву ворога до річки Оскіл, усе. Річка Оскіл із каскадом водосховищ буде непереборною. Російські війська намагаються використовувати географію місцевості для того, щоб убезпечити себе. Серед них теж не всі ідіоти. Хоч політичні амбіції там і перевершують військову думку, все одно здорові люди в генштабі ЗС РФ є. Вони прекрасно розуміють, що сьогодні форсувати Оскіл і рухатися на Харків уздовж кордону - це самогубство для них: у них не вистачить ані сил, ані коштів", - заявив експерт.

Однак, окупанти можуть вийти на річку Оскіл, щоб виконати політичне завдання на вихід кордонів Луганської області, а також створити за рахунок річки Оскіл і Харківської області буферну зону, як вони й мріяли на самому початку.

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"Вийти на адміністративні кордони Луганської Донецької областей, вони можуть. І далі вздовж Оскола вони можуть йти на південний захід, щоб допомогти угрупованню в районі Сіверська і Бахмута захопити останню велику агломерацію Краматорськ-Слов'янськ. Це все. Який Харків, ви що!", - пояснив експерт.

Жданов наголосив, що для нас є інша вкрай небезпечна тенденція. Якщо гіпотетично допустити, що Росія видавить українські війська за межі Донецької та Луганської областей, Путін оголосить про закінчення війни.

"Уявіть, яким буде розкол у світі між тими, хто буде виступати за те, щоб ми продовжували звільняти свої території, і тими, хто буде за переговорний процес. У цьому випадку ми залишимося біля розбитого корита, тому що стовідсотково більшість країн наполягатимуть на переговорах. Тому для нас вкрай важливо утримати всі ці території і не дати реалізуватися політичному рішенню Путіна", - наголосив він.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, що росіяни можуть почати новий масований наступ. Аналітики ISW оцінили заяву представника Білого дому про те, коли росіяни можуть почати активніші наступальні операції по лінії бойового зіткнення.

Жданов спрогнозував терміни можливого наступу України. Україна зараз перебуває у стані переозброєння ЗСУ, і західні союзники це розуміють. Все залежатиме від темпів надання Україні озброєння західними партнерами.

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війна в Україні Харківська область Олег Жданов
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