"Вирішувати проблему треба не так": Жданов - про зменшення загрози заморозки війни

Полковник в запасі розповів про те, що західні партнери розуміють, що заморозка конфлікту не вирішить проблему в Україні.

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В Україні зменшується загроза заморозки війни / Колаж: Главред, фото: командування Об'єднаних Сил ЗС України, Главред

В Україні з кожним місяцем зменшується загроза заморозки війни. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт і полковник в запасі Олег Жданов.

"Загроза заморозки зменшується з кожним місяцем. Тому що чим далі, тим більше країни-партнери розуміють, що треба вирішувати проблему не заморожуванням конфлікту, а його вирішенням. Тому, на мій погляд, ймовірність цього зменшується", - говорить Жданов.

Він додав, що західні політики можуть попросити Україну зупинитися на фронті, щоб наростити сили і засоби. Таке може прозвучати, якщо Захід не подолає страх в плані поставок.

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Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Військова допомога Україні

На початку грудня Сенат США заблокував початок дебатів щодо законопроекту про надання допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Каменем спотикання стали вимоги республіканців внести в документ жорсткіший комплекс заходів щодо захисту південного кордону з Мексикою.

Як пише The Hill, сенатори від Республіканської та Демократичної партій досягли певного прогресу в переговорах і позитивно оцінюють їхній напрямок в питанні заходів по боротьбі з нелегальною міграцією на американському кордоні. Однак законодавці дають різні оцінки щодо термінів остаточної угоди.

У Міноборони США до 30 грудня закінчаться гроші, які витрачаються на заміну зброї, яка поставляється Україні. Вільних коштів поки не буде, оскільки Конгрес поки так і не проголосував за виділення додаткових грошей на фінансування військової допомоги Києву.

Ймовірний кандидат на посаду президента США Дональд Трамп здатний зірвати угоду між Демократичною та Республіканською партіями, спрямовану на зміну імміграційного законодавства та ухвалення Конгресом законопроекту про допомогу Україні.

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