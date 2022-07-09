Чорнобаївка-26: біля Херсона палають і детонують склади боєприпасів окупантів

У Чорнобаївці біля Херсона палають і детонують склади боєприпасів окупантів/ скрін

У Чорнобаївці біля Херсона палають склади боєприпасів російських загарбників, по яких уже в 26 раз вдарили українські військові.

Густий чорний дим видно з обласного центру, також тривалий час відбувалася детонація боєприпасів через пожежу, яка спалахнула після влучних ударів ЗСУ. Про це повідомив у Facebook радник керівника Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань.

"Херсонщина. Ранок в орків почався з прильоту та пожежі на складах боєприпасів. Очевидці в Херсоні повідомляють про тривалу детонацію", – написав він.

Про це також написав заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський. Він коротко зазначив: "Сьогодні у Херсоні для орків ранок недобрий, і це тільки початок", опублікувавши фото диму, який піднявся над складами росіян.

У соцмережах почали з’являтися фото та відео масштабної пожежі, яка спалахнула на складах боєприпасів російських окупантів.

Нагадаємо, 7 липня ЗСУ вдарили по окупантах в Чорнобаївці ювілейний 25 раз. Тоді українські військові знищили скупчення російської техніки.

Раніше СБУ оприлюднила розмову російського військового з його матір'ю, в якій він розповідає їй, що українську Чорнобаївку називають "чистилищем" для живої сили і кладовищем для військової техніки.

Дивіться онлайн новини Херсона:

Читайте також: