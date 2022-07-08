Новий "жест доброї волі" РФ: ударом по своїх підірвано склад з БК разом з окупантами

РФ вдарила по своїх позиціях з РСЗВ / фото: topwar.ru

На Запорізькому напрямку російські окупаційні сили завдали удару по своїх позиціях. В результаті серед окупантів є вбиті і поранені.

Удар по своїх окупанти РФ завдали біля населеного пункту Нескучне, повідомила в Telegram Запорізька обласна військова адміністрація з посиланням на дані української розвідки

Зазначається, що свої власні позиції російські загарбники накрили з реактивних систем залпового вогню.

В українській розвідці дізналися, що в результаті "дружнього вогню" один військовий армії РФ загинув, двоє отримали поранення.

У Запорізькій ОВВА іронічно підкреслили, що російські окупаційні війська підсвідомо допомагають ЗСУ проводити "демілітаризацію" своєї ж армії.

При цьому крім власного "промаху" окупантів, біля села Нескучне також підтверджено знищення складу боєприпасів РФ.

Раніше повідомлялося про те, що російські окупанти можуть спробувати здійснити наступ на Запоріжжя. Це може статися вже найближчим часом.

На двох напрямках окупанти підсилюють щонайменше 5 батальйонно-тактичних груп.

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