У Криму знищили останнього носія 'Калібрів': розвідка Британії назвала наслідки

Це судно є одним із чотирьох російських кораблів проєкту "Каракурт", яке озброєне крилатими ракетами "Калібр".

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ЗСУ знищили корабель РФ "Циклон" / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", Вікіпедія

У міністерстві оборони Великої Британії повідомили, що у ніч проти 19 травня російський ракетний корабель "Циклон" та був потоплений внаслідок українського удару по порту тимчасово окупованого Севастополя.

Розвідка Британії "майже напевно" переконана в ураженні російського ракетоносія та повідомили, що атака включала комбінацію безпілотних літальних апаратів і ракет ATACMS, майже напевно призвела до затоплення корвета "Циклон" класу "Каракурт".

Це судно є одним із чотирьох російських кораблів проєкту "Каракурт", яке озброєне крилатими ракетами "Калібр". Два з цих суден, ймовірно, були переведені в Каспійське море для безпечного завершення ходових випробувань після низки успішних українських атак. Четверте судно раніше зазнало серйозних пошкоджень під час українського удару в листопаді 2023 року.

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"Хоча це навряд чи суттєво змінить той вплив, який Чорноморський флот РФ має на українські операції, цей випадок підкреслює триваючу небезпеку для російських сил, що задіяні у Криму та Чорному морі, і продовження успіхів України у здійсненні скоординованих ударів", - вважають у розвідці.

Міністерство оборони Великої Британії Міністерство оборони Великої Британії - виконавчий департамент в уряді Великої Британії, що відповідає за імплементацію політики оборони держави, визначеної британським урядом, та безпосереднє керівництво Збройними силами Великої Британії, пише Вікіпедія. Міноборони Британії часто аналізує дії на фронті України та видає щоденні зведення.

Нагадаємо, що 19 травня українські військові знищили російський корабель "Ковровець". Сили оборони України повідомили про успішне знищення морського тральщика Чорноморського флоту країни-агресорки Росії.

Стали відомі нові деталі удару далекобійними ракетами ATACMS по російському кораблю в Севастополі. Морський тральщик "Ковровец" - це судно проєкту 266-М однієї з бригад росіян. Таких кораблів було близько шести штук.

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