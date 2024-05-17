Севастополь і Балаклава - без світла: що відомо про нічну "бавовну" в Криму

Окупанти в Криму заявили про відбиття атаки БпЛА і морських дронів у ніч на 17 травня.

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У Севастополі вночі гриміли вибухи / Колаж: Главред, фото: скріншот, УНІАН

У ніч на 17 травня в тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи. У Севастополі та Балаклаві частково зникло світло.

Окупаційна влада Севастополя повідомила про відбиття атаки БпЛА і морських дронів. Зокрема, так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що окупанти збивають дрони стрілецькою зброєю.

"Наразі кілька об'єктів уже знищено, шкоди цивільній інфраструктурі немає", - написав він у Telegram.

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Пізніше він заявив, що на підстанцію "Севастополь" упали уламки збитих БПЛА, у зв'язку з цим зникло світло. На відновлення електропостачання, за його словами, за попередніми оцінками знадобиться близько доби.

Також Развожаєв заявив, що російська ППО "знищила десятки БПЛА і понад п'ять безекіпажних катерів".

За інформацією рятувальної служби Севастополя, постраждалих немає.

Що кажуть у Міноборони РФ

У Міноборони країни-агресора РФ заявили, що минулої ночі окупанти відбивали "атаки із застосуванням безпілотних літальних апаратів літакового типу і безекіпажних катерів".

"Черговими засобами ППО знищено та перехоплено 51 БпЛА над територією Кримського півострова, 44 БпЛА - над територією Краснодарського краю, 6 БпЛА - над територією Бєлгородської області та один БпЛА - над територією Курської області. Протягом ночі морською авіацією та патрульними катерами Чорноморського флоту знищено шість безекіпажних катерів в акваторії Чорного моря", - йдеться в повідомленні.

Вибухи в Краснодарському краї РФ - останні новини

У ніч на 17 травня в Краснодарському краї РФ прогриміли вибухи.

У Новоросійську місцеві жителі нарахували 33 безпілотники і понад 35 вибухів. За їхніми словами, безпілотники атакували місцевий порт і нафтобазу.

У Туапсе Краснодарського краю також прогриміли вибухи - там атакований НПЗ. Після атаки дронів на заводі спалахнула пожежа, яку нібито вже локалізовано. Місцеві жителі повідомляють про перебої зі зв'язком.

Що таке "бавовна" Ситуація бере початок ще з кінця 2010-х років. Тоді Кремль дав вказівку російським ЗМІ будь-які вибухи (передусім ‒ газу) офіційно називати хлопками. Якщо ж журналісти порушували цей наказ, то на них чекав величезний штраф, пише Главред. Через деякий час після початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну на території самої РФ регулярно почали відбуватися вибухи та пожежі. Місцева влада, ймовірно, за вказівкою Кремля, не давала достовірних пояснень, а пропагандисти за старою звичкою заговорили про "хлопки". Хтось із українських користувачів соцмереж вирішив скаламбурити. Українці зіграли на омонімічності слів. Бо українською рослина "хлОпок" називається "бавовна". "Бавовна сленг" став дуже популярним Гугл-запитом.

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