У Донецькій області окупанти прориваються вперед: аналітики розкрили ситуацію

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що на фронті в Україні позиційні бої тривали на багатьох напрямках, але в Донецькій області фіксується просування російських окупантів поблизу Авдіївки на під Донецьком.

У звіті ISW повідомили, що російські загарбники 14 червня продовжили наступ на Сіверському напрямку, однак підтверджених змін на лінії фронту не було.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ просунулися до східної околиці Роздолівки, та наступають уздовж залізничного полотна в напрямку Виїмки.

У Генштабі ЗСУ 13 червня повідомили, що окупанти атакували також поблизу Верхньокам’янського. Війська РФ 14 червня продовжували наступ у районі Часового Яру, однак підтверджених змін лінії фронту не було.

Російський "воєнкор" стверджував, що путінські війська закріпилися в західній частині Нового мікрорайону, і що начебто захопили кілька невстановлених багатоповерхових будинків у цьому районі.

Командир підрозділу ЗСУ, яий діяв в районі Часового Яру, 13 червня заявив, що окупанти наступають на південний схід від Часів Яру в районі Кліщіївки та Андріївки, щоб обійти українські сили з півдня та атакувати тил ЗСУ.

Командувач також зазначив, що ворог час від часу проводить штурми на мотоциклах у цьому районі, та більше не проводять "м'ясних штурмів", а працює невеликими групами піхоти за підтримки невизначеної механізованої техніки.

Крім того, командувач повідомив, що війська РФ також активізували використання безпілотників у цьому районі.

Російські війська також продовжували наступати біля Калинівки, у східній частині Часового Яру, та біля Іванівського 13 і 14 червня. Окупанти нещодавно просунулися на північний захід від Авдіївки під час посиленого механізованого штурму розміром роти.

Геолокаційні кадри, опубліковані 14 червня, показують, що окупанти нещодавно просунулися на південний схід від Новоселівки Першої. Російські та українські сили заявили, що під час механізованого штурму ЗСУ знищили 8 російських танків і 8 БМП.

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 14 червня, показують, що російські війська нещодавно трохи просунулися на північний схід від Сокіла.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що 13 і 14 червня окупанти вели інтенсивні штурми на Покровському (Авдіївському) напрямку.

Геолокаційні кадри, опубліковані 14 червня, показують, що російські сили нещодавно захопили Георгіївку та просунулися в межах східної Максимільянівки (на захід від Донецька) під час механізованого штурму зменшеного батальйону.

Українські військові джерела повідомили, що під час атаки російські загарбники використали 28 одиниць бронетехніки, і було знищено 13 одиниць російської бронетехніки.

Геолокаційні кадри, опубліковані 14 червня, показують, що війська РФ нещодавно незначно просунулися в центрі Красногорівки, та на північний захід від Солодкого.

Російські війська також продовжували наступати на південний захід від Донецька поблизу Парасковіївки, Костянтинівки та Водяного 13 і 14 червня.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.