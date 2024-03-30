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Росіяни просунулись вперед в Донецькій області: в ISW розкрили загрози для ЗСУ

Юлія Закрепа
30 березня 2024, 11:33
В ISW інформують, що російські окупаційні сили нещодавно просунулись на північний захід та захід від Авдіївки.
Росіяни просунулись вперед в Донецькій області: в ISW розкрили загрози для ЗСУ
Окупанти наступають на Донеччині / колаж: Главред, фото: 31 окрема механізована бригада, скріншот: deepstatemap

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російська окупаційна армія має незначні просування у Донецькій області. Зокрема, біля населених пунктів поблизу Бахмута і Авдіївки, а також - тимчасово окупованого Донецька.

Аналітики ISW зауважують, що на тлі позиційних боїв війська РФ незначно просунулися на захід від Бахмута. Геолокаційні знімки за 26 березня показали невеликий рух окупантів у межах селища Іванівського.

Зазначається, що позиційні бої тривали: на захід від Бахмута - районах Часового Яру, Нового, Іванівського, а також на південний захід від Бахмута - біля Кліщіївки та Андріївки.

відео дня

В ISW інформують, що російські окупаційні сили нещодавно просунулись на північний захід та захід від Авдіївки. Геолокаційні кадр за 28 березня армія РФ продовжили свій рух на північ від Красногорівки. Крім того, росіяни також незначно просунулися на південь від Невельського. розташованого на південний захід від Авдіївки).

Позиційні бої тривали у районі Авдіївки - біля Семенівки та Бердичів; Тоненького та Уманського; Первомайського та Невельського.

Також російські сили незначно просунулись на південний захід від окупованого Донецька на тлі позиційних боїв у цьому районі станом на 29 березня. Геолокаційні кадри за 28 і 29 березня свідчать, що війська країни-агресорки незначно просунулися на північ від Новомихайлівки.

За даними українських та російських джерел, позиційні бої тривали поблизу Красногорівка та Георгіївки, а також біля біля селища Водяного.

Ситуація на фронті: що відомо

Нагадаємо, що росіяни здійснили "потужний ривок" на Часів Яр. Ілля Євлаш заявив, що РФ розглядають це місто як ключовий для подовження наступу на Костянтинівку і Краматорсько-Слов’янську агломерацію. Окупанти не шкодують зусиль та шукають слабкі місця.

РФ застосувала нову потужну зброю для ударів по Україні. В Повітряних силах зазначили, що росіяни почали модифіковувати радянські авіабомби переробляючи їх фактивно роблять із них повноцінні ракети. Тепер авіабомби мають більшу потужність, ніж ракети.

Боєць ЗСУ Михайло-Лука Кабусь оцінив загрозу оточення стратегічного міста. Військовий вважає, що важкий досвід минулих помилок вже враховується на даному напрямку, і війська вчасно використають наявні сили та засоби, щоб уникнути подібних сценаріїв у майбутньому.

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