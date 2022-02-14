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Тисячу за вакцинацію можна буде отримати готівкою: кому і коли

14 лютого 2022, 11:46

Над механізмом вже працюють у Міністерстві цифрової трансформації.

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Тисячу за вакцинацію можна буде отримати готівкою / УНІАН

Українці зможуть отримати тисячу гривень за повний курс вакцинації від коронавірусу готівкою.

Над механізмом вже працюють у Міністерстві цифрової трансформації, розповіли у Сніданку з 1+1.

Люди, у яких немає смартфонів і не користуються додатком "Дія", зможуть подати звернення на отримання грошової допомоги.

Зазначається, що такий альтернативний оффлайн-режим видачі коштів буде реалізований з квітня по вересень 2022-го.

Тисяча за вакцинацію: як отримати

Щоб отримати "тисячу Зеленського", потрібно зробити два щеплення проти COVID - 19 затвердженими в Україні вакцинами і подати заявку в додатку Дія. Для цього потрібно оформити спеціальну віртуальну карту єПідтримка в одному з банків-партнерів проекту, відкрити рахунок, запустити додаток і авторизуватися в Дії, переконатися в наявності зеленого сертифіката, зайти в розділ Послуги, вибрати єПідтримка і вказати карту для надходження грошових коштів.

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Варто зазначити, що український уряд планує додати ще п'ять місяців до терміну використання "тисячі Зеленського", яку отримують всі українці за дві дози вакцина від коронавірусу COVID-19.

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Автор: Сергій Кущ
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ДІЯ новини України вакцинація від коронавірусу
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