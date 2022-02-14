Тисячу за вакцинацію можна буде отримати готівкою: кому і коли

Над механізмом вже працюють у Міністерстві цифрової трансформації.
Українці зможуть отримати тисячу гривень за повний курс вакцинації від коронавірусу готівкою.
Над механізмом вже працюють у Міністерстві цифрової трансформації, розповіли у Сніданку з 1+1.
Люди, у яких немає смартфонів і не користуються додатком "Дія", зможуть подати звернення на отримання грошової допомоги.
Зазначається, що такий альтернативний оффлайн-режим видачі коштів буде реалізований з квітня по вересень 2022-го.
Тисяча за вакцинацію: як отримати
Щоб отримати "тисячу Зеленського", потрібно зробити два щеплення проти COVID - 19 затвердженими в Україні вакцинами і подати заявку в додатку Дія. Для цього потрібно оформити спеціальну віртуальну карту єПідтримка в одному з банків-партнерів проекту, відкрити рахунок, запустити додаток і авторизуватися в Дії, переконатися в наявності зеленого сертифіката, зайти в розділ Послуги, вибрати єПідтримка і вказати карту для надходження грошових коштів.
Варто зазначити, що український уряд планує додати ще п'ять місяців до терміну використання "тисячі Зеленського", яку отримують всі українці за дві дози вакцина від коронавірусу COVID-19.
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