Гучний скандал з "тисячею Зеленського": українці масово скаржаться на обман із замовленням книг

Українцям затримують замовлення в онлайн-магазинах / Фото: ReadRate

В Україні різкий передноворічний стрибок замовлень, у тому числі від клієнтів з "ковідною тисячею", паралізував роботу онлайн-магазинів з продажу книг.

Люди масово скаржаться на довгу обробку замовлень в книжкових шопах і вимагають повернути гроші. Про це вони пишуть в коментарях в соцмережах.

Люди звинувачують онлайн-магазини в обмані

Клієнти нарікають, що товари оплачені, проте отримати їх вони не можуть. Люди скаржаться, що під час оформлення замовлень на сайтах книги в наявності були, проте згодом адміністратори повідомляли, що запитуваних примірників немає.

"Замовила товар ще 24 грудня. Але товару досі немає. Кожен день на сайті змінюються терміни доставки. Спочатку це було до п'яти днів, тепер - 12. Кожен день дзвоню на гарячу лінію і тільки й слухаю, що оператори зайняті і "залиште повідомлення на автовідповідач", — написала користувач соцмережі Ганна.

"У відгуках пишуть номери своїх замовлень, заздалегідь оплачених грошима з "єПідтримки". Тільки одиниці за ці два тижні отримали свої книги. Гаразд вже, що мало, хто встиг їх забрати до Нового року. Так магазини тижнями взагалі не відповідають на питання. Просто нереально нікуди додзвонитися. Більшість клієнтів вимагають повернути гроші", - розповіла ТСН киянка Світлана.

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Що кажуть у книжкових магазинах

У свою чергу в книжкових виправдовуються і кажуть, що перед Новим роком стався різкий стрибок замовлень, який на час "паралізував" роботу магазинів.

"Зараз ми працюємо в посиленому режимі, щоб своєчасно доставляти Ваші замовлення. Але через святковий сплеск попиту на книги, помножений на старт програми єПідтримка, були змушені тимчасово збільшити терміни обробки і доставки замовлень", — відзначити в Yakaboo. Гроші ж за повернення товару клієнтам обіцяють повернуться терміном до 14 робочих днів.

читайте також"Тисячу Зеленського" видають на пластикову карту: куди звертатися"Ми визнаємо, що у нас є замовлення, які вимагають більш тривалої обробки – наприклад, якщо в замовленні вказані книги, частина з яких ще очікується (видавці не встигають завозити їх на склад), тому ми попередили клієнтів через соцмережі і розсилки про збільшення термінів доставки і дали поради Як оформити замовлення, щоб він надійшов максимально швидко. Ми розуміємо почуття наших клієнтів, приносимо всім свої щирі вибачення за тимчасові незручності і гарантуємо доставку всіх замовлень і вирішення всіх проблемних питань", - запевнили в Yakaboo.

Вибачаються і в магазині "Книгарня " Є". Там повідомили, що з початку грудня і до сьогоднішнього дня працюють на "максимальних потужностях".

"Наш call-центр працює в режимі non-stop, тому вам так важко до нас додзвонитися. Але це не означає, що ми нехтуємо, аж ніяк. Наші менеджери в порядку черги опрацьовують всі запити, які ми від вас отримуємо, в тому числі в соціальних мережах", — підкреслили в книжковому магазині.

Тисяча за вакцинацію: як отримати

Президент України Володимир Зеленський 15 листопада пообіцяв, що українцям, які пройдуть повний курс вакцинації (два щеплення), держава виплатить 1 000 гривень.

Програма стартувала 19 грудня. Щоб отримати "тисячу Зеленського", потрібно зробити два щеплення проти COVID - 19 затвердженими в Україні вакцинами і подати заявку в додатку Дія. Для цього потрібно оформити спеціальну віртуальну карту єПідтримка в одному з банків-партнерів проекту, відкрити рахунок, запустити додаток і авторизуватися в Дії, переконатися в наявності зеленого сертифіката, зайти в розділ Послуги, вибрати єПідтримка і вказати карту для надходження грошових коштів.

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