Що не можна купити в аптеках на "тисячу Зеленського": українцям назвали заборони

В аптеках стартують продажі ліків за "тисячу Зеленського" / УНІАН

Чверть з 3,5 млн вакцинованих українців у віці старше 60 років подала заявки на отримання 1000 грн в рамках програми єПідтримка, повідомив заступник міністра економіки Олександр Грибан.

Як підкреслив він у ході брифінгу, банки перевірятимуть вік покупця в момент платежу.

Грибан запевнив, що в другому-третьому кварталі цього року уряд запустить механізм виплат оффлайн, без реєстрації в додатку.

За його словами, люди старше 60 років зможуть витратити гроші в аптеках виключно на лікарські засоби.

Відзначимо, що старт продажів ліків за програмою намічений на 24 січня.

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Ліки за ковідну тисячу

придбати ліки можна в аптечних закладах та інтернет-аптеках;

купувати можна буде будь-які ліки, дозволені до застосування в Україні, як за рецептом лікаря, так і без нього;

банки перевірятимуть вік людини в момент проведення платежу (головне, щоб на момент покупки ліків йому вже виповнилося 60 років).

Відзначимо, що купити можна буде виключно ліки, а не будь-які товари в аптеці.

Заборони на покупку в аптеках

препарати недоведеної ефективності (наприклад, дієтичні добавки);

косметичні засоби;

медичні прилади (навіть якщо це апарати для вимірювання тиску, інгалятори і т.д.).

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Тисяча за вакцинацію: як отримати

Президент України Володимир Зеленський 15 листопада пообіцяв, що українцям, які пройдуть повний курс вакцинації (два щеплення), держава виплатить 1 000 гривень.

Програма стартувала 19 грудня. Щоб отримати "тисячу Зеленського", потрібно зробити два щеплення проти COVID - 19 затвердженими в Україні вакцинами і подати заявку в додатку Дія. Для цього потрібно оформити спеціальну віртуальну карту єПідтримка в одному з банків-партнерів проекту, відкрити рахунок, запустити додаток і авторизуватися в Дії, переконатися в наявності зеленого сертифіката, зайти в розділ Послуги, вибрати єПідтримка і вказати карту для надходження грошових коштів.

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