Купівля ліків за "тисячу Зеленського": у Кабміні анонсували розширення програми

/ УНІАН

В уряді хочуть надати право купувати ліки за програмою єПідтримка особам з інвалідністю першої групи.

Як повідомляється на сайті президента, про це йшлося на селекторній нараді з протидії поширенню COVID-19.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, з сьогоднішнього дня люди старше 60 років зможуть використовувати 1 тис.грн, наданих державою в рамках програми єподдержка, на покупку ліків.

Крім того, за його словами, Мінсоцполітики спільно з Мінцифри працюють над можливістю розширення програми єПідтримка і на інші групи населення.

"Розглядається можливість дозволити використання цих коштів на ліки для осіб з інвалідністю першої групи, незалежно від віку", - йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що зараз вже понад 7,5 млн громадян отримали виплати в рамках цієї програми.

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Тисяча за вакцинацію: як отримати

Президент України Володимир Зеленський 15 листопада пообіцяв, що українцям, які пройдуть повний курс вакцинації (два щеплення), держава виплатить 1 000 гривень.

Програма стартувала 19 грудня. Щоб отримати "тисячу Зеленського", потрібно зробити два щеплення проти COVID - 19 затвердженими в Україні вакцинами і подати заявку в додатку Дія. Для цього потрібно оформити спеціальну віртуальну карту єПідтримка в одному з банків-партнерів проекту, відкрити рахунок, запустити додаток і авторизуватися в Дії, переконатися в наявності зеленого сертифіката, зайти в розділ Послуги, вибрати єПідтримка і вказати карту для надходження грошових коштів.

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