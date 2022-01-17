Школярі зможуть оплатити навчання: програму "тисяча Зеленського" розширять

В Україні розширять виплати за програмою єпідтримка / УНІАН

Найближчим часом на засіданні Кабінету міністрів буде прийнято рішення про розширення можливостей використання коштів за програмою єПідтримка.

Про це йшлося на селекторній нараді з протидії поширенню коронавірусу, яка відбулася під головуванням глави держави, повідомляється на сайті президента України.

Школярі зможуть оплатити освіту

Крім того, Міністерство освіти і науки України надало на нараді пропозиції щодо розширення програми на дітей 14-18 років. "Зокрема, з'явиться можливість використовувати ці кошти на позашкільну освіту", - йдеться в повідомленні.

Також опрацьовується рішення про таку можливість для дітей у віці 12-14 років.

Виплати особам 60+

Крім того, також розглядалося питання про виплати "ковідної тисячі" вакцинованим пенсіонерам.

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Найближчим часом на засіданні Кабінету міністрів буде прийнято рішення про можливість використання коштів за програмою вакцинованими особами старше 60 років.

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Тисяча за вакцинацію: як отримати

Президент України Володимир Зеленський 15 листопада пообіцяв, що українцям, які пройдуть повний курс вакцинації (два щеплення), держава виплатить 1 000 гривень.

Програма стартувала 19 грудня. Щоб отримати "тисячу Зеленського", потрібно зробити два щеплення проти COVID - 19 затвердженими в Україні вакцинами і подати заявку в додатку Дія. Для цього потрібно оформити спеціальну віртуальну карту єПідтримка в одному з банків-партнерів проекту, відкрити рахунок, запустити додаток і авторизуватися в Дії, переконатися в наявності зеленого сертифіката, зайти в розділ Послуги, вибрати єПідтримка і вказати карту для надходження грошових коштів.

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