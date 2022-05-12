Тисячі тонн викраденого українського зерна помітили у Сирії: фото з супутника

Російський корабель з викраденим українським зерном помітили у Сирії / Maxar

Російський корабель "Матрос Позиніч", яким незаконно вивезли з України тисячі тонн зерна, вже помітили у сирійському порту Латакії. Відповідні фото із супутника зробила американська компанія Maxar Technologies, повідомляє CNN.

За даними видання, на корабель було завантажено майже 30 тис. тонн української пшениці. 27 квітня корабель став на якір біля Криму та вимкнув транспондер (приймально-передавальний пристрій), а вже наступного дня його помітили біля Севастополя.

Згодом корабель пройшов протокою Босфор и доплив до єгипетського порту Олександрія. Однак відправку відхилили, адже Україна попередила Єгипет про викрадення зерна.

Тоді зерно спробували доставити до Бейрута (столиці Лівану), однак там росіяни теж отримали відмову.

5 травня корабель знову вимкнув транспондер і попрямував до Сирії.

Існує думка про те, що українське зерно можуть перевантажити у Латакії на інше судно, щоб замаскувати походження пшениці.

За даними видання, "Матрос Позиніч" зареєстрований на компанію Crane Marine Contractor. Сама ж компанія базується в російській Астрахані та не перебуває під міжнародними санкціями.

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Нагадаємо, що в Херсонській області окупанти спустошили один з елеваторів, вкрали звідти все зерно, і вивезли його через захоплений Крим на територію Російської держави. Практично на всіх окупованих територіях фіксуються грабежі фермерів.

Раніше росіяни вкрали з Бердянського морського порту 5 українських кораблів із зерном. На цих кораблях було кілька десятків тонн зерна. Існують побоювання, що вони "пішли" в напрямку РФ.

Крім того, окупанти роблять все, аби зірвати посівну кампанію. Військові РФ танками та важким озброєнням руйнують зерносховища, чавлять зерно і змішують його з землею.

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