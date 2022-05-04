Торгівля награбованим: РФ через Крим вивозить за кордон вкрадене в Україні зерно

27 тисяч тонн вкраденого в Україні зерна було завантажено в окупованому Криму і його намагалися направити до Єгипту.
Російські окупанти намагаються продати на міжнародних ринках зерно, вкрадене при захопленні українських територій.
Як пише Економічна правда, російське судно Матрос Позинич завантажило 27 тис. тонн вкраденого в Україні зерна і прямувало в порт в Олександрії.
Зазначається, що вкрадене в Україні зерно вивозять на судні, яке входить до підсанкційної Об'єднаної суднобудівної корпорації.
При цьому 27 тисяч тонн вкраденого в Україні зерна було завантажено в окупованому Криму і його намагалися направити до Єгипту.
Представник МЗС Олег Ніколенко підкреслив, що українські дипломати завадили Росії доставити це зерно в Олександрію.
"За нашою інформацією, зараз російська сторона направила судно з зерном, вкраденим на півдні України, у бік Лівану і Сирії. МЗС вже звернувся в ліванські і сирійські органи, щоб вони заарештували крадений вантаж, якщо російський суховантаж зайде в їх порти", – повідомив Ніколенко.
У МЗС зазначили, що разом з правоохоронцями та міжнародними партнерами працюють для того, щоб покарати окупантів за розкрадання українського зерна.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Херсонській області окупанти спустошили один з елеваторів, вкрали звідти все зерно, і вивезли його через захоплений Крим на територію Російської держави. Практично на всіх окупованих територіях фіксуються грабежі фермерів.
На окупованій Луганщині фермерів змушують почати посівну, а урожай мають намір "націоналізувати". Росія скоює військові злочини, за які міжнародним законодавством передбачені покарання.
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