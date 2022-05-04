Торгівля награбованим: РФ через Крим вивозить за кордон вкрадене в Україні зерно

РФ намагається продати вкрадене в Україні зерно / УНІАН

Російські окупанти намагаються продати на міжнародних ринках зерно, вкрадене при захопленні українських територій.

Як пише Економічна правда, російське судно Матрос Позинич завантажило 27 тис. тонн вкраденого в Україні зерна і прямувало в порт в Олександрії.

Зазначається, що вкрадене в Україні зерно вивозять на судні, яке входить до підсанкційної Об'єднаної суднобудівної корпорації.

При цьому 27 тисяч тонн вкраденого в Україні зерна було завантажено в окупованому Криму і його намагалися направити до Єгипту.

Представник МЗС Олег Ніколенко підкреслив, що українські дипломати завадили Росії доставити це зерно в Олександрію.

"За нашою інформацією, зараз російська сторона направила судно з зерном, вкраденим на півдні України, у бік Лівану і Сирії. МЗС вже звернувся в ліванські і сирійські органи, щоб вони заарештували крадений вантаж, якщо російський суховантаж зайде в їх порти", – повідомив Ніколенко.

У МЗС зазначили, що разом з правоохоронцями та міжнародними партнерами працюють для того, щоб покарати окупантів за розкрадання українського зерна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Херсонській області окупанти спустошили один з елеваторів, вкрали звідти все зерно, і вивезли його через захоплений Крим на територію Російської держави. Практично на всіх окупованих територіях фіксуються грабежі фермерів.

На окупованій Луганщині фермерів змушують почати посівну, а урожай мають намір "націоналізувати". Росія скоює військові злочини, за які міжнародним законодавством передбачені покарання.

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