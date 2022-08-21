Під Запоріжжям буряти і кадирівці постріляли один одного, є поранені - журналіст

Під Запоріжжям буряти і кадирівці постріляли один одного - журналіст / https://ua.depositphotos.com/ і скріншот з відео

Серед російських окупантів продовжують происходить різні етнічні конфлікти. Про це повідомив відомий журналіст Андрій Цаплієнко на своєму Telegram-каналі.

За його даними, черговий конфлікт трапився між кадирівцями і бурятами ‒ в тимчасово окупованому місті Василівка (Запорізька область).

"У Василівці Запорізької області сталася стрілянина між бурятами і кадирівцями. Визначали, хто головний у місті. Поки достовірно невідомо, скільки 200-х і 300-х з обох сторін. Але втрати серед окупантів є. Про це повідомляють місцеві жителі", – написав Цаплієнко.

Нагадаємо, це далеко не перший міжетнічний конфлікт між окупантами з різних частин Росії.

Наприклад, в червні буряти стрілялися з кадирівцями в Херсонській області. Там окупанти не могли поділити награбоване, до того ж бурят обурило, що кадирівці не воюють, а в основному відсиджуються в тилу.

Іноді доходило до артилерійських перестрілок - коли кадирівці накривали бурят "дружнім вогнем" у Чорнобаївці на Херсонщині.

До цього окупанти влаштовували перестрілку між собою в квітні - також сталося на Херсонщині.

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