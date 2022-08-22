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Росія буде змушена здати Запоріжжя та Херсонщину: експерт назвав причину

22 серпня 2022, 16:18

"Кроку доброї волі" від Росії чекати залишилося недовго, впевнений Юрій Шуліпа.

ВСУ, окупанти
ВСУ, окупанти / скріншот, УНІАН

Про поразку Росії можна буде говорити, якщо ЗСУ знищать мінімум 50 тисяч осіб. Зараз, судячи з офіційних цифр, ми до цього наближаємося.

В інтерв'ю Главреду директор Інституту дослідження російської агресії Юрій Шуліпа пояснив, що в широкомасштабній фазі російської агресії критичне число безповоротних втрат живої сили становить 50 тисяч кадрових російських військовослужбовців.

"Звичайно, це не означає військово-стратегічну перемогу України, але Росії нічим буде утримувати фронти. Тобто у Путіна повинен посипатися фронт, що дозволить силам оборони України перейти до повноцінного контрнаступу", пояснив експерт.

Шуліпа зазначив, що за цим може послідувати "крок доброї волі" від Росії.

"Як вони можуть відповісти? Тим же, чим відповідали після того, як зазнали поразки під Києвом і пішли з території Київської, Чернігівської, Сумської, частково Харківської областей і з острова Зміїний. Тобто, по всій видимості, вони можуть також спробувати приховати свою тактичну поразку, в тому числі, після звільнення Херсонської та Запорізької областей якимось актом "доброї волі", - підсумував експерт.

Нагадаємо, російський політик і громадський діяч Геннадій Гудков вважає, що оточення російського диктатора Володимира Путіна може усунути його за підсумками військових поразок Росії в Україні.

Раніше Христо Грозєв розповів, що російські олігархи стверджують, що Володимир Путін хворий. Найбагатші люди Росії бажають смерті президенту РФ.

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