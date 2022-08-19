Колона окупантів не доїхала до Запоріжжя: спрацювали партизани з Маріуполя

ЗСУ, колона техніки / скріншот, УНІАН

ВСУ знищили колону російської військової техніки і живої сили, що виїхала з окупованого Маріуполя в бік Запоріжжя.

Як повідомив в Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, ЗСУ відпрацювали за наводкою підпільників Інформаційного опору Маріуполя.

Він зазначив, що поки не може розкрити всі подробиці.

"Час хороших новин з Маріуполя! Є підтвердження від військових, що після оперативного повідомлення від інфоопору Маріуполя про рух у бік Запоріжжя, одна з колон російської військової техніки і живої сили несподівано для росіян не доїхала до місця призначення, а пішла за російським кораблем", – написав Андрющенко.

Нагадаємо, українські військові 4 рази потужно вдарили по скупченню російських окупантів у Баштанському та Бериславському районах. Ворогові довелося повернутися на вихідні позиції з величезними втратами.

Також ми повідомляли, що 11 серпня, російські окупанти завдали вісім ударів вертольотами і чотири удари штурмовою авіацією в напрямку позицій Збройних сил на півдні. Українська армія зуміла уникнути втрат і завдала ударів у відповідь по ворогу.

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