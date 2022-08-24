На Запоріжжі ліквідували гауляйтера Івана Сушка

Сушко / соцмережі

У Запорізькій області в результаті підриву автомобіля ліквідовано гауляйтера Михайлівки Івана Сушка.

РосЗМІ повідомляють, що вранці 24 серпня в тимчасово окупованому селищі Михайлівка в Запоріжжі підірвали автомобіль, в якому їхав "гауляйтер" Іван Сушко – він загинув.

За попередньою інформацією, Сушко був поранений, в критичному стані його доставили в лікарню, де він і помер.

Раніше ми повідомляли, що в тимчасово окупованому російськими агресорами місті Маріуполь (Донецька область) невідомі партизани здійснили спробу замаху на життя гауляйтера і посіпака окупантів Костянтина Іващенка.

Також повідомлялося, що стали відомі подробиці замахи українських партизанів на гауляйтера Енергодара Запорізької області Андрія Шевчика. Після підриву він не виїхав з міста, проте окупанти зняли з нього охорону.

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