На Запоріжжі ліквідували гауляйтера Івана Сушка

Сушко був поранений, в критичному стані його доставили в лікарню, де він і помер.
У Запорізькій області в результаті підриву автомобіля ліквідовано гауляйтера Михайлівки Івана Сушка.
РосЗМІ повідомляють, що вранці 24 серпня в тимчасово окупованому селищі Михайлівка в Запоріжжі підірвали автомобіль, в якому їхав "гауляйтер" Іван Сушко – він загинув.
За попередньою інформацією, Сушко був поранений, в критичному стані його доставили в лікарню, де він і помер.
Раніше ми повідомляли, що в тимчасово окупованому російськими агресорами місті Маріуполь (Донецька область) невідомі партизани здійснили спробу замаху на життя гауляйтера і посіпака окупантів Костянтина Іващенка.
Також повідомлялося, що стали відомі подробиці замахи українських партизанів на гауляйтера Енергодара Запорізької області Андрія Шевчика. Після підриву він не виїхав з міста, проте окупанти зняли з нього охорону.
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