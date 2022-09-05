Спецзагін ГУР підірвав базу ФСБ на Запоріжжі: знищено склад бюлетенів псевдореферендуму

Спецназ ГУР покришив окупантів на Запоріжжі / Facebook/DefenceIntelligenceofUkraine

Бійці спецназу Головного управління розвідки Міністерства оборони України провели спецоперацію проти російських окупантів в окупованій Кам'янці-Дніпровській Запорізької області.

Як повідомляє прес-служба ГУР МО в Telegram-каналі, в результаті знищено місце зберігання бюлетенів для проведення псевдореферендуму.

"При цьому склад був підірваний вибухом зсередини приміщення. Всі наявні друковані матеріали - знищені", - вказується в повідомленні.

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Крім того, було знищено місце базування підрозділу російського ФСБ, що охороняв склад бюлетенів. Точна кількість убитих і поранених уточнюється. Уцілілих і поранених терміново евакуюють у напрямку окупованого Криму.

Відзначається, що в декількох приміщеннях тривають пожежі, які окупанти не можуть загасити протягом тривалого часу - зокрема, в будівлі управління Державної казначейської служби.

Окупанти ввели в місті жорстку комендантську годину з 7: 00. Над містом рухаються військові вертольоти.

Мирні жителі в результаті проведення спецоперації не постраждали.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сили оборони України вирахували військову базу військ Росії і завдали по ній удар дроном-камікадзе. Розбили спецназ дагестанського загону Яструб російської Росгвардії. Загинули 8 ворожих спецназівців, щонайменше 19 отримали поранення.

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