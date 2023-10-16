Три літаки Су-25 і сотні солдатів: генерал ЗСУ розповів про нові втрати ворога на півдні

Командувач угрупованням військ ЗСУ "Таврія" Олександр Тарнавський оприлюднив свіжу інформацію про втрати росіян.

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ЗСУ продовжують контрнаступ на півдні / ua.depositphotos.com і 93 ОМБр

Командувач Оперативно-стратегічним угрупуванням військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський оприлюднив в Telegram-каналі свіжу інформацію про втрати росіян на південному напрямку.

"Воїни ОСУВ "Таврія" на Донеччині за тиждень знищили вже три ворожі штурмовики Су-25. За минулу добу ворог завдав 2 ракетних і 35 авіаційних ударів, провів 47 бойових зіткнень, крім того, здійснив 906 артобстрілів. Підрозділи ракетних військ і артилерії зі складу ОСУВ "Таврія" протягом доби виконали 1321 вогневе завдання. Загальні втрати ворога склали 472 людини. Знищено 36 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 4 ББМ, 8 артилерійських систем, 1 засіб ППО, літак Су-25, 13 БПЛА, 6 одиниць автомобільної та 1 – спеціальної техніки. Також знищено склад боєприпасів ворога", - сказав він.

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