Три літаки Су-25 і сотні солдатів: генерал ЗСУ розповів про нові втрати ворога на півдні

Командувач Оперативно-стратегічним угрупуванням військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський оприлюднив в Telegram-каналі свіжу інформацію про втрати росіян на південному напрямку.
"Воїни ОСУВ "Таврія" на Донеччині за тиждень знищили вже три ворожі штурмовики Су-25. За минулу добу ворог завдав 2 ракетних і 35 авіаційних ударів, провів 47 бойових зіткнень, крім того, здійснив 906 артобстрілів. Підрозділи ракетних військ і артилерії зі складу ОСУВ "Таврія" протягом доби виконали 1321 вогневе завдання. Загальні втрати ворога склали 472 людини. Знищено 36 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 4 ББМ, 8 артилерійських систем, 1 засіб ППО, літак Су-25, 13 БПЛА, 6 одиниць автомобільної та 1 – спеціальної техніки. Також знищено склад боєприпасів ворога", - сказав він.
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