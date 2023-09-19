Контрнаступ ЗСУ зупиниться: генерал зробив прогноз

Контрнаступ ЗСУ може зупинитися в момент, коли погода сильно погіршиться і вдарять морози.

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ВСУ, Марк Милли / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, 22 окрема механізована бригада

Контрнаступ українських військових припиниться. Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі під час брифінгу.

Він наголосив на тому, що Україна крок за кроком наближається до кінцевого стану, визначеного президентом України Володимиром Зеленським. Однак вже скоро контрнаступ може зупинитись.

"З наближенням зими буде якийсь період, коли територія стане менш прохідною, але потім Україна продовжить свій наступ", – зазначив Міллі. відео дня

Водночас Міллі зазначає, боротьба в Україні ще не припинилися. Він не береться прогнозувати, коли це може статися.

Контрнаступ ЗСУ

Президент Володимир Зеленський заявив, що армія України повинна поступово наступати, щоб не давати перепочинку російським окупантам. За словами гаранта, ситуація складна, проте українські війська володіють ініціативою на полі бою.

ЗСУ можуть встигнути розірвати "суходільний коридор" між РФ і Кримом до зими, вважає начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. Згідно з оцінкою Буданова, російська армія в розпачі через брак резервів і військової техніки.

Росія відводить військові кораблі від Криму, розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. За його словами, ворог припускає нові атаки по суднах з повітря і намагається врятувати флот.

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