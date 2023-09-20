"Буде більше успіху": Зеленський відповів, чи можливий прорив у контрнаступі 2023 року

Глава Української держави висловив впевненість, що українські воїни матимуть більше успіху на полі бою.

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Зеленський відповів, чи можливий прорив у контрнаступі 2023 року/ колаж: Главред, фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців, Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський відповів на запитання журналістів про те, чи можливий до кінця поточного року великий прорив у контрнаступі українських військових.

Про це він сказав в інтерв’ю CNN. Коли журналісти запитали у нього, чи можливий у 2023 році великий прорив, він відповів: "Думаю, насправді, ніхто не знає".

У той же час український президент висловив впевненість, що захисники України матимуть більше успіху не полі бою.

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"Але я думаю, що ми матимемо більше успіху", – сказав Зеленський, відзначивши досягнення українських військ на сході держави.

Контрнаступ ЗСУ

Раніше повідомлялося, що Залужний прийняв важливе рішення з українськими командирами щодо наступу ЗСУ на півдні. Головком ЗСУ провів зустріч з командувачами бригад оперативно-стратегічного угруповання "Таврія".

Військовий експерт Петро Черник спрогнозував, що ЗСУ розірвуть оборону РФ і прорвуться до Азова. Після того як ЗСУ розтрощать південний плацдарм, вони зможуть перерізати сухопутний коридор до Криму, вважає Черник.

Аналітики американського Інституту вивчення війни зазначали, що ЗСУ просунулися поблизу Вербового на Запоріжжі, а також знову висадилися на лівому березі Дніпра на Херсонщині.

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