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"Битва за Крим": Воллес заявив про успіхи контрнаступу та прорив ЗСУ

Юлія Куришко
2 жовтня 2023, 22:47 оновлено 2 жовтня, 22:59
Воллес впевнений, що Захід має підтримувати контрнаступ та підкріплювати це фінансуванням та обладнанням.
'Битва за Крим': Воллес заявив про успіхи контрнаступу та прорив ЗСУ
Контрнаступ ЗСУ рухається до Криму / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада

Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес назвав контрнаступ України успішним та зазначив, що зараз можна спостерігати початок битви за анексований Крим.

Воллес у колонці для The Telegraph написав, що ЗСУ "повільно, але впевнено" проривають російські позиції. Він каже, що Захід має допомогти Україні завершити цю війну.

"Іноді двір за двором, іноді село за селом, Україна має імпульс і рухається вперед", - зауважив ексочільник британського Міноборони.

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Колишній міністр оборони Великої Британії наголосив, що українські Сили оборони використовують проти російських окупантів зокрема британську зброю і показники успіху "набагато перевершують усі очікування".

"Коли надія поєднується з правильним обладнанням, Україну вже не зупинити. Наш борг - підтримувати цю надію та підкріплювати її фінансуванням та обладнанням, доки роботу не буде завершено. У нас є шанс допомогти закінчити це. Російська армія тріщить. Україна освоїла нову тактику подолання жахливих мінних полів, а удари Storm Shadow руйнують російські штаби. Ми є свідками початку битви за Крим", - Воллес.

Звільнення Криму

Нагадаємо, що експерт оцінив, чи можна звільнити Крим без F-16 і ATACMS. За словами Заблоцького, така "операція можлива, але це буде дуже складним завданням і з жертвами".Ситуація складається таким чином, що ЗСУ не можуть не наступати.

Володимир Огризко вважає, що втрата Криму буде фатальною поразкою для Путіна. Експерт повідомив, що провал на півдні і ситуація, яка досі зберігається на сході, і означають воєнну поразку РФ, а Крим для Путіна має сакральне значення.

У ЗСУ розкрили, що Росія готується перекинути авіацію із Криму. В окупованому Криму 5 летовищ, які окупанти використовують для різних завдань. Росія застосовує 40 летовищ для того, щоб атакувати Україну. Вони розташовані на різних відстанях та напрямках.

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