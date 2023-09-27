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"Має бути соромно": генерал США різко відповів критикам контрнаступу ЗСУ

Анна Ярославська
27 вересня 2023, 10:05 оновлено 27 вересня, 10:10
Контрнаступ - це не лише те, що видно на полі бою, зазначив Бен Годжес.
Бен Ходжес, ВСУ
Бен Годжес відповів критикам контрнаступу ЗСУ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Колишній командувач сухопутними силами НАТО в Європі Бен Годжес заявив, що критика українського контрнаступу у війні проти Росії – це непрофесійні та марні заяви.

"Тим, хто за 8000 кілометрів критикує, як хтось інший заходить на мінні поля і окопи і розміновує їх, має бути соромно самим за себе", – сказав Годжес під час дискусії у Вашингтоні "Перемога України: блимає жовтий сигнал?", передає Голос Америки.

Годжес нагадав, що українським бійцям доводиться вести наступ без підтримки авіації. За його словами, в таких умовах США, Велика Британія або Німеччина ніколи не посилали б своїх солдатів на бойові дії.

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Екскомандувач сухопутними силами НАТО додав, що контрнаступ – це не лише те, що видно на полі бою. ЗСУ проводять багатоскладові комплексні операції, включаючи роботу спецназівців, атаки дронів, кіберборотьбу, виведення з ладу російських радарів і ППО. Також українські військові б'ють по Чорноморському флоту РФ, що створює величезний тиск на російський генштаб.

Контрнаступ ЗСУ

Державний секретар США Ентоні Блінкен позитивно відгукнувся про хід українського контрнаступу і підкреслив, що Вашингтон і надалі допомагатиме Україні зброєю. Блінкен зазначив, що його надзвичайно "вразила хоробрість і стійкість українського народу". Держсекретар також відзначив "хороший прогрес" контрнаступу ЗСУ.

Контрнаступ ЗСУ йде складно, однак його прогрес вражає, і особливо успіхи Сил оборони України на півдні, враховуючи умови, в яких вони були досягнуті. Про це заявила виконуюча обов'язки заступника держсекретаря США Вікторія Нуланд.

Колишній спеціальний представник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер заявив, що критика контрнаступу ЗСУ невиправдана. За його словами, Україна вже зробила досить успішні кроки, і ця тенденція буде продовжуватися.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг також заявив, що українські військові проводять успішні контрнаступні дії та просуваються вперед.

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