Три великі міста під загрозою: куди РФ націлиться після Авдіївки — новий прогноз

РФ може спробувати захопити великі транспортні та адміністративні вузли, не виключає Павло Нарожний.

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РФ може атакувати на нових напрямках / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

Після захоплення Авдіївки окупанти можуть почати атаку на Куп'янськ або Бахмутський відрізок: Часів Яр, Костянтинівка або Слов'янськ, заявив військовий експерт Павло Нарожний.

За його словами, росіяни тиснуть на Бахмутському напрямку вже досить довго, водночас ворог посилює атаки з боку Мар'їнки, пише Фокус.

"Великі маневри біля Роботиного малоймовірні, хоч вони там і атакують. Усі ці спроби марні через сильний опір ЗСУ", - вважає експерт.

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На його думку, Костянтинівка, Слов'янськ і Краматорськ цікаві РФ як великі транспортні та адміністративні вузли.

Загроза на Куп'янському напрямку

Зі свого боку колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко попередив про те, що з погляду військової логістики, російським окупантам важливо отримати контроль на Лимано-Куп'янському напрямку.

Він вважає, що, якщо ЗСУ чинитимуть гідний опір ворогу на Донбасі, тоді в найближчій перспективі ЗС РФ переключаться на Куп'янський напрямок у Харківській області.

"Куп'янськ відносно близько до україно-російського кордону. ЗС РФ цінують залізницю в плані перевезення боєприпасів і техніки. Куп'янськ і станція Куп'янськ-Вузловий відіграють ключову роль у військових поставках по лінії "Валуйки - Куп'янськ - Луганськ", - сказав український генерал.

Романенко додав, що ініціатива в боях під Куп'янськом на боці української армії, а Вербове і Роботине також будуть під загрозою нападу, адже на південному відрізку РФ важливо забезпечити безпеку поставок із Криму.

Хто такий Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті

Раніше повідомлялося про те, що окупанти влаштували зачистку в Авдіївці та готують штурм на новому напрямку. Ворог намагається проводити наступальні дії на кількох напрямках, крім Авдіївського, розповів Дмитро Лиховій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що окупанти РФ намагаються просунутися біля Авдіївки. Усі підрозділи в районі Авдіївки, які могли бути заблоковані, відведені на більш вигідні позиції, наголосили в ЗСУ.

Авдіївка далася росіянам "великою ціною" - вони втратили понад 47 тисяч своїх військових, розповів Олександр Тарнавський. За його словами, в Авдіївці було знищено резерви, які ворог міг застосувати на інших напрямках.

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